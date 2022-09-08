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民、刑不分？偽造民事裁定騙女友錢 竟用前檢察長印文

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中王姓男子向林姓女友借錢為彰顯自己有償還能力，偽造台中地方法院的民事裁定佯稱自己另案勝訴追回353萬元，但王疑民事、刑事不分，上網任意抓取台中地檢前檢察長毛有增的公印文行使，結果因偽造裁定太粗糙被識破經女友提告，檢方偵結依行使偽造公文書罪嫌起訴他。

檢警調查，王男（51歲）長期跟林姓女友借錢，直到2021年6月仍未償還完畢，但他為了要繼續借錢同年月14日先是冒用台中地方法院名義，用電腦打出「自己申請轉讓授予債權353萬元與第三人」的不實民事裁定。

但王男製作的明明是「民事裁定」，他卻上網抓取台中地檢署前檢察長毛有增的公印文圖檔（且案發時台中地檢檢察長為黃謀信），並放置在該文字電子檔下方做成紙本，王再持該偽造裁定向林女佯稱，自己取得勝訴可以追回353萬元，可以拿這筆錢還她等語。

林女因而誤信認為王有353萬元等財力，就再答應借了5張給他，但後來因向王催討債務遲遲未果，她向友人詢問才知該民事裁定，下方竟然是用前任檢察長名義，顯然對方連民事、刑事案件都分不清楚，根本是胡亂抓取網路資料偽造的文書，並向王男提告詐欺罪嫌。

檢方訊時，王男否認犯行，辯稱該公文書是林女擅打，自己也只是好玩的，本來要撕掉，也沒有用該裁定向女友借錢；但林女指證歷歷，表示王男持該文書像她佯稱自己有財力，因而誤信對方才又借錢給他。

檢方勘驗王偽造的民事裁定，發現他確實以台中地院名義，下方則是從網路擷取中檢前檢察長毛有增的公文圖檔，顯然民、刑事不分，為偽造之文書，另有王、林之間LINE對話紀錄可佐證。

檢方認定，王同時涉犯偽造公文書、詐欺等罪嫌，2罪想像競合，偵結從重依偽造公文書罪嫌起訴他。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

詐欺 債務 LINE

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