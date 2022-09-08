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無業男到超商喊「要搶劫」 反遭店員壓制還被法院判刑

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄胡姓男子竊盜、詐欺等前科，因缺錢花用，騎單車到左營區某連鎖超商，並入內大喊「要搶劫」要求交付現金；但店員聽聞後口頭勸說，胡男作勢插腰疑要拿武器攻擊，反遭壓制並報警逮捕；地院審理後，將他依恐嚇取財未遂罪，處5個月有期徒刑，得易科罰金。

判決指出，胡男今年7月1日下午3時18分許，騎乘腳踏車到高雄市左營某連鎖超商，進入店內櫃檯前向店員恫稱「要搶劫」，並要求交付收銀機內的現金；店員聽聞口頭勸說，胡仍不願離去，還進入櫃檯內以右手觸碰對方左胸要求交出現金。

當下胡男以左手放於腰間，店員擔心他其持武器攻擊，趁機將胡壓制在地，並請同事報警處理，後由警方依法移送，並依法起訴。

法院查閱胡男前科資料，發現他曾有竊盜、詐欺、公共危險等前科，審理期間，胡男也坦承犯行，僅高職肄業，入看守所前無業無收入。

地院認為，胡男以言詞及行為恐嚇他人交付財物，足見法紀意識薄弱，雖並未得逞，但未與業者與店員達成和解，加上前科犯罪型態與此案有意，但都屬財產犯罪，可見欠缺尊重他人財產權益。

地院審理後，將胡男依恐嚇取財未遂罪，處5個月有期徒刑，得易科罰金，全案仍可上訴。

高雄胡姓男子騎單車到左營區某連鎖超商大喊「要搶劫」遭店員壓制，被依恐嚇取財未遂罪，處5個月有期徒刑，得易科罰金。記者陳弘逸／攝影
高雄胡姓男子騎單車到左營區某連鎖超商大喊「要搶劫」遭店員壓制，被依恐嚇取財未遂罪，處5個月有期徒刑，得易科罰金。記者陳弘逸／攝影

恐嚇 搶劫 詐欺

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