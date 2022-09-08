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男被查獲手指虎開山刀 竟持安全帽攻擊警察辱三字經

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化警分局中正派出所兩名員警昨天深夜在彰化市 查形跡可疑的陳姓男子，在他的機車置物箱發現開山刀、西瓜刀等違禁物，隨身包也發現一只手指虎，欲帶回派出所偵辦時，陳即情緒失控，涉嫌對警咆哮並辱罵三字經，還拿安全帽襲警，警方立即呼叫警力，依現行犯將他制伏，依妨害公務、違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。

警方指出，劉姓男子昨天晚間10時56分許，單手騎機車而且未戴口罩抽菸，當時巡邏中正派出所兩名警員發現可疑，將攔下盤查，經徵得男子同意，自行打開機車置物箱供員警查看，發現置物箱內有開山刀、西瓜刀、甩棍、電擊棒等違禁物，另請他自行打開隨身包包供警方查看，發現一只手指虎。

警方當下告知陳嫌攜帶手指虎行為違反槍砲彈藥刀械管制條例，依法要帶返所偵辦，但陳男反而對員警咆哮：「帶這些也有事嗎？送法院嗎？」「如果在路上被攔被打，怎麼辦，要怪誰？」「警察很大是嗎？要開槍嗎？」隨即情緒失控，拿起安全帽攻擊員警，員警立即呼叫警支援，立即有10名線上員警趕到現場，過程約兩分鐘，即將陳男制伏、逮捕。

陳男辯稱所攜帶的器械是為了防身，以免在路上被攔下毆打，但未被警方採信。警方以他辱罵及攻擊員警行為依妨害公務現行犯偵辦，隨身包包攜帶手指虎行為依違反槍砲彈藥刀械管制條例函送偵辦；又機車置物箱查獲具有殺傷力的器械則依違反社會秩序維護法陳報裁罰。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

陳姓男子遇警盤查，在機車及隨身包被發現違禁物，員警欲帶回派出所偵辦時，陳即情緒失控，對警咆哮並辱罵三字經，還涉嫌拿安全帽襲警，員警呼叫警網將他制伏 。記者劉明岩／翻攝
陳姓男子遇警盤查，在機車及隨身包被發現違禁物，員警欲帶回派出所偵辦時，陳即情緒失控，對警咆哮並辱罵三字經，還涉嫌拿安全帽襲警，員警呼叫警網將他制伏 。記者劉明岩／翻攝
陳姓男子遇警盤查，在機車發現違禁物，包括開山刀、西瓜刀 。圖／彰化踢爆網提供
陳姓男子遇警盤查，在機車發現違禁物，包括開山刀、西瓜刀 。圖／彰化踢爆網提供
陳姓男子遇警盤查，在機車及隨身包被發現違禁物，員警欲帶回派出所偵辦時，陳即情緒失控，對警咆哮並辱罵三字經，還涉嫌拿安全帽襲警。記者劉明岩／翻攝
陳姓男子遇警盤查，在機車及隨身包被發現違禁物，員警欲帶回派出所偵辦時，陳即情緒失控，對警咆哮並辱罵三字經，還涉嫌拿安全帽襲警。記者劉明岩／翻攝
陳姓男子遇警盤查，在機車及隨身包被發現違禁物，員警欲帶回派出所偵辦時，陳即情緒失控，對警咆哮並辱罵三字經，還涉嫌拿安全帽襲警，員警呼叫警網將他制伏 。圖／彰化踢爆網提供
陳姓男子遇警盤查，在機車及隨身包被發現違禁物，員警欲帶回派出所偵辦時，陳即情緒失控，對警咆哮並辱罵三字經，還涉嫌拿安全帽襲警，員警呼叫警網將他制伏 。圖／彰化踢爆網提供
陳姓男子遇警盤查，在隨身包發手指虎，依違反槍砲彈藥刀械管制條例。圖／彰化踢爆網提供
陳姓男子遇警盤查，在隨身包發手指虎，依違反槍砲彈藥刀械管制條例。圖／彰化踢爆網提供

妨害公務 彰化 西瓜

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