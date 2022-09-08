2歲男童不乖被打到肝臟撕裂傷 生母竟稱要打早就打死了

台南4歲男童2年前遭許姓生母及同居男友以不聽話為由，接連徒手、愛的小手或棍子毆打，致其四肢及軀幹多處擦挫傷躺在店內，民眾發現後報警，經送醫肝臟撕裂傷，許母辯稱小孩頑皮，她很愛小孩，如果要打早就打死了，台南地院認她成年人故意對兒童共同犯傷害罪，處1年2月。

2020年8月24日晚上有民眾前往台南市新營區一玩具店店内購物，發現疑似小孩遭家暴情事報警，員警趕抵現場，進入玩具店後方廚房發現許母、同居男友，以及當時2歲男童頭、手、腳全身多處傷痕躺在地上。

經聯繫社會局社工，將男童帶往奇美醫院柳營分院後，轉至成功大學醫學院附設醫院就醫，經診斷男童受有肝臟撕裂傷、四肢及軀幹多處擦挫傷、廣泛性皮下血腫等傷害。

許母指出，小孩不願意洗澡，她和男友輪流拿愛的小手打他的手和腳，又因不願意睡覺，徒手打他的胸和背，手、腳瘀傷，前胸與後背的瘀傷是她和男友以愛的小手、徒手毆打所致。她說，她有拿棍子打小孩2下，因為手受傷沒力，又請男友打他。

許母同居男友說，因為小孩不乖、哭鬧、玩農藥，才會以愛的小手打小孩的手、腳，忘記打幾次，每次打幾次也不一，女友也是拿愛的小手打，不知道打了幾次，女友手無力時會叫他打。

許母也說，小孩犯有癲癇，癲癇發作時推、抱他不穩，造成小孩跌落，而且小孩有過敏，代謝不好，又很皮，摔倒、撞牆，自己弄受傷。

醫師認為，男童不曾因癲癇狀況就醫，也無凝血功能異常或代謝問題，依其就醫時全身及腹部皆有嚴重瘀青，是不可能由其自行撞牆、自嬰兒車跌落、高處跌落或是過敏所造成，傷勢應為他人施加外力所致。

合議庭指出，男童案發時甫滿2歲，年幼不懂事，竟僅因哭鬧、頑皮等一幼童般行徑，許母竟與男友接續以徒手、愛的小手、木棍等方式毆打，造成男童全身瘀傷，更傷及肝臟，早已逾越保護、教養未成年人的社會目的。