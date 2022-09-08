被控毒殺愛侶6年獲清白 聲請每日補償5千卻沒交代依據

陳姓公司負責人被控餵劉姓員工毒品、槍殺他，從一審到更二審都判他十多年徒刑，直到更三審才逆轉改判陳無罪，關鍵是劉死前與朋友通話3小時，背景是陳的鼾聲；最高法院駁回檢方上訴確定。陳聲請刑事補償，並以5千元折算羈押1日，台灣高等法院7日開訊問庭，但陳人在大陸未出庭，法官要求律師說明聲請每日5千元的依據，本件候核辦。

陳（36歲）涉槍砲部分遭處3年6月徒刑，施用第二級毒品處5月得易科罰金之刑，已定讞；因陳被羈押了4年10月，可聲請刑事補償金。刑事補償法規定「羈押、鑑定留置、收容及徒刑、拘役、感化教育或拘束人身自由保安處分執行之補償，依其羈押、鑑定留置、收容或執行之日數，以新台幣3千元以上5千元以下折算1日支付之。」

劉姓員工2014年間和陳姓老闆同居，梁姓女友目擊兩人共浴、裸睡，要求男友「搬出來」。劉預定在2016年3月搬離，當年2月28日他和劉到新北市一家汽車旅館，但劉卻中彈身亡。新北地檢署指控陳因不滿感情破裂，先讓對方吸食安非他命、飲用管制藥品butylone和K他命、芬納西泮，再持槍朝劉的左腦射擊，接著打電話請櫃檯叫救護車，劉因子彈貫穿頭部，送醫不治。

陳坦承吸毒，但否認持有槍彈、殺人，並指劉因「懷疑女友劈腿」，才會想不開自殺。歷審都認為陳法紀觀念薄弱，只因感情生變就餵毒、殺人還狡辯，屢次判他14或15年徒刑，但高院更三審發現劉死前和幾個朋友透過微信通話長達3小時，都錄到陳的打呼聲，陳解釋劉是在他熟睡時自行吸毒並非無據。

事發前4天，劉才因感情困擾而割腕，高院更三審認為無法排除劉開槍自戕，且陳發覺劉中彈後隨即呼救，如真要置劉於死，不至於有這種反應。最高法院認同更三審見解，今年3月駁回檢方上訴。