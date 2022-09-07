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16.3億動產仍可強制執行 救國團：恐無法營運直接倒閉
台北高等行政法院今裁定停止執行黨產會處分救國團的61筆不動產，但認為16.3億元動產仍可執行，不會造成難以回復的損害。救國團回應，若允許執行動產，救國團將直接無法營運而倒閉，即便保有不動產恐也無法正常運作，將針對不利部分提抗告。
救國團指出，針對北高行以維持救國團日常營運重要經濟來源，避免業務無以為繼，裁准停止執行黨產會處分61筆不動產移轉國有，就此部分作成對救國團有利的裁定，救國團予以尊重。
但救國團表示，北高行沒有考量到一旦執行黨產會命移轉16.3億元為國有，救國團就直接無法營運，導致關閉，此時即便保有61筆不動產未移轉國有，恐也無法維持正常業務運作，因此16.3億元更有停止執行的急迫性及必要性。
救國團指出，針對不利裁定部分將會依法提起抗告，繼續爭取權益，呼籲最高行政法院能理解移轉16.3億元動產為國有，實為救國團不可承受之重，能就此部分准予停止執行。
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