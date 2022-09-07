法院裁准執行16.3億元動產移轉國有 救國團：初步將抗告

救國團抗議黨產會剝奪工作權製造流浪員工，呼籲各界救救「救國團」。圖／聯合報系資料照片

不當黨產處理委員會今年7月處分將中國青年救國團61筆不動產、近14億元不當取得財產移轉國有，並追徵2.4億元。救國團聲請停止強制執行，台北高等行政法院今裁定於本訴確定前，停止執行61筆不動產，但16.3億元動產部分，駁回救國團聲請，認為可以執行。對此，救國團主任葛永光表示，初步決定抗告。

葛永光表示，救國團拿不出16.3億元現金。如果要執行處分16.3億元動產，救國團必須賣房子。但救國團手上這些房子是營業場所和辦公場所，救國團若為了籌錢賣掉，將影響員工的生計、也影響救國團維持正常營運。

葛永光表示，此一裁定下午才出爐，救國團明天上午將再開會討論，目前的初步決定是要抗告。

救國團晚間發布聲明表示，將就不利部分提抗告。

救國團表示，高等行政法院今日之裁定，雖以為能維持救國團日常營運重要經濟來源，避免業務無以為繼，將黨產會處分命61筆不動產移轉國有部分停止執行，就此部分作成對救國團有利的裁定，救國團給予尊重。

但是高等行政法院沒有考量到，單就黨產會處分命移轉16.3億元為國有的部分一旦執行下去，救國團就直接無法營運，導致關閉。此時即便保有61筆不動產未移轉國有，恐也無法維持正常業務運作。因此就16.3億移轉之處分更有停止執行的急迫性及必要性。

救國團針對此部分不利裁定將會依法提起抗告，繼續爭取權益，呼籲最高行政法院能理解移轉16.3億元動產為國有，實為救國團不可承受之重，能就原處分此部分准予停止執行。