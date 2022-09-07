又見廠商盜用台大醫院院長照片！ 院方：將採取法律行動

名人照片被廠商盜用已經不是新鮮事，連台灣醫院龍頭台大醫院院長吳明賢，都二度遭受惡質廠商盜用照片。上次院長吳明賢照片被盜用是在去年12月，院長接受雜誌和電視台採訪的照片和畫面，遭到中藥貼布廣告盜用，這次是被某治療胃疾的「大藥房」盜用。

台大醫院院方今晚間於臉書發布澄清後受訪表示，有人將照片傳給院長，院長室提供給公共事務室，公共事務室立刻採取澄清行動。近來類似事件層出不窮，這已是吳院長上任以來第二次被盜用，院方將追查照片來源，並採取法律行動。

台大醫院今晚間於臉書粉專貼出照片並發文澄清，有惡質廣告盜用、變造院長照片，假冒為某「大藥房」治療胃疾的產品代言。院方提醒，院長是被惡質廣告引用畫面的受害者，如有民眾看到此廣告，切莫被騙，台大醫院沒有大藥房，醫護同仁也不會幫廠商廣告。