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又見廠商盜用台大醫院院長照片！ 院方：將採取法律行動

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導

名人照片被廠商盜用已經不是新鮮事，連台灣醫院龍頭台大醫院院長吳明賢，都二度遭受惡質廠商盜用照片。上次院長吳明賢照片被盜用是在去年12月，院長接受雜誌和電視台採訪的照片和畫面，遭到中藥貼布廣告盜用，這次是被某治療胃疾的「大藥房」盜用。

台大醫院院方今晚間於臉書發布澄清後受訪表示，有人將照片傳給院長，院長室提供給公共事務室，公共事務室立刻採取澄清行動。近來類似事件層出不窮，這已是吳院長上任以來第二次被盜用，院方將追查照片來源，並採取法律行動。

台大醫院今晚間於臉書粉專貼出照片並發文澄清，有惡質廣告盜用、變造院長照片，假冒為某「大藥房」治療胃疾的產品代言。院方提醒，院長是被惡質廣告引用畫面的受害者，如有民眾看到此廣告，切莫被騙，台大醫院沒有大藥房，醫護同仁也不會幫廠商廣告。

院方指出，正版照片原始出處為，冠德玉山教育基金會去年7月為恭賀吳明賢榮昇台大醫院院長，於基金會官網發布文章所附的圖片，當時照片中院長手扶著一本書，但廠商卻把這本書便造成一盒「莫名其妙的廣告產品」。院方提醒，台大醫院沒有大藥房，醫護同仁也不會幫廠商廣告，若有看到類似廣告，請大家別被騙。

名人照片被廠商盜用已經不是新鮮事，連台灣醫院龍頭台大醫院院長吳明賢，都二度遭受惡質廠商盜用照片。圖／取自台大醫院臉書
名人照片被廠商盜用已經不是新鮮事，連台灣醫院龍頭台大醫院院長吳明賢，都二度遭受惡質廠商盜用照片。圖／取自台大醫院臉書

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