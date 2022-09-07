黨產會要救國團61筆不動產歸國有 法院今裁准停止執行

不當黨產處理委員會今年7月處分將中國青年救國團61筆不動產、近14億元不當取得財產移轉國有，並追徵2.4億元，救國團須在30天內履行，否則將面臨強制執行。救國團聲請停止強制執行，台北高等行政法院今裁定於本訴確定前，停止執行61筆不動產，但16.3億元動產部分，駁回救國團聲請，認為可以執行，可抗告。

黨產會2018年8月7日認定救國團是國民黨附隨組織，今年7月26日處分救國團應移轉61筆不動產、近14億元動產為國有，另針對已移轉他人而無法返還的建物和土地，追徵2.4億元。救國團認為黨產會處分不合法，若強制執行會造成難以回復的損害，具有急迫性，聲請本訴確定前停止執行。

北高行認為，61筆不動產若未依處分所定的30日期限內疑歸國有，隨時有開始執行之虞，認為具有急迫性，且61筆不動產涵蓋救國團重要的營業據點，作為住宿、租借、舉辦課程、活動等，歷時久遠，且坐落地點具有特殊性、不可替代性，遷移他址將難正常營運。

另61筆不動產所帶來的收益，是救國團維持日常營運重要的經濟來源，是賴以存續、運作的重要財產，一旦無法繼續使用，救國團將無法維持業務，恐造成救國團萎縮，甚至消滅，是難以回復的損害。

若救國團61筆不動產被強制執行，即是剝奪救國團的財產權，同時喪失不動產管理、使用、收益及處分權，而變成無權占有人，依法必須騰空、遷讓、返還不動產，接收不動產的機關也可以向法院訴請返還、請求給付不當得利、補償金。

況且，不動產移轉為國有後，若經管理機關再出售，勢必衍生更複雜的法律關係，導致損害計算困難，為避免國家負擔過重的支出、衍生不必要爭訟，認為聲請人已釋明系爭下命處分關於系爭不動產部分如不停止執行，將造成難於回復之損害，且有急迫之情事。

北高行指出，救國團已被黨產會認定為國民黨附隨組織，61筆不動產即禁止處分，若救國團違法可處財產價值1倍至3倍罰鍰，足夠確保、避免救國團脫產，不會使「政黨公平競爭及實現轉型正義」的公益再受侵害，裁准停止執行61筆不動產。

但關於總計16.3億元動產部分，北高行認為金額明確，沒有計算困難的問題，且此金額對國家而言，是可以承受的負擔，若強制執行後，救國團未來本訴獲勝訴判決，也得以金錢賠償。