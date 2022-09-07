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秋節前強力執法 南警破職業賭場查獲21名賭客
台南市佳里警分局與市警局督察室組成專案小組，昨下午在佳里區仁愛路查獲一處職業賭場，警方帶回蕭姓主嫌及男女賭客20人，查扣賭金等籌碼，警訊後以賭博罪嫌將主嫌送辦，賭客依違反社會秩序維護法開罰。
據知，主持職業賭場蕭男（30歲），是台南七股區人，租屋在佳里區，有賭博、妨害自由前科，多次在南市各地流竄經營職業賭場招攬賭客聚賭從中牟利。
約1個月前在佳里區仁愛路承租某民宅經營麻將賭場，警方接獲密報持續掌控，經蒐證後向台南地方法院申請搜索票，昨下午3點見時機成熟後，警方趁賭客疏於防備之際，警方即進入賭場，當場查獲蕭嫌及18名男性及2名女性賭客，查扣賭金1500元、點鈔機、籌碼、記帳本等物品，籌碼約10萬4千元。
警方說，查獲的賭客，約50歲上下，大都是附近佳里、將軍、七股人，蕭嫌承租民宅經營職業賭場，附近住戶及車流多，警多次查訪，發現該處於每天中午時後開始聚集人潮，且車輛出入頻繁，經監控時機成熟，昨一舉瓦解。
佳里警分局長顏勤峰表示，除此次規劃執行取締賭場工作得到成效，另亦會針對六合彩、網路賭博等可能為選舉賭盤簽注管道不法業者及各式賭博場所大掃蕩，以維護今年選舉工作安全，進一步淨化選風。
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