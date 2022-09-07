秋節前強力執法 南警破職業賭場查獲21名賭客

台南市佳里警分局與市警局督察室組成專案小組，昨下午在佳里區仁愛路查獲一處職業賭場，警方帶回蕭姓主嫌及男女賭客20人，查扣賭金等籌碼，警訊後以賭博罪嫌將主嫌送辦，賭客依違反社會秩序維護法開罰。

據知，主持職業賭場蕭男（30歲），是台南七股區人，租屋在佳里區，有賭博、妨害自由前科，多次在南市各地流竄經營職業賭場招攬賭客聚賭從中牟利。

約1個月前在佳里區仁愛路承租某民宅經營麻將賭場，警方接獲密報持續掌控，經蒐證後向台南地方法院申請搜索票，昨下午3點見時機成熟後，警方趁賭客疏於防備之際，警方即進入賭場，當場查獲蕭嫌及18名男性及2名女性賭客，查扣賭金1500元、點鈔機、籌碼、記帳本等物品，籌碼約10萬4千元。

警方說，查獲的賭客，約50歲上下，大都是附近佳里、將軍、七股人，蕭嫌承租民宅經營職業賭場，附近住戶及車流多，警多次查訪，發現該處於每天中午時後開始聚集人潮，且車輛出入頻繁，經監控時機成熟，昨一舉瓦解。