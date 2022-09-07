超馬好手林義傑涉包攬訴訟遭起訴 怒發聲明：我非常不服氣

超馬好手林義傑被控向威視公司等業者包攬取締盜版影片，提告下載盜版影片向被告索取和解金，台北地檢署昨依違反律師法等罪起訴林等6人，建請對林從重量刑。林今天發聲明表示，面對不實、甚至是惡意的起訴，會勇敢面對接下來的審判，他堅信現在所受到的屈辱，會在司法定讞的時候得到公道。

林義傑（現名林瀚駩）是台灣首名獲得4大極地超馬冠軍積分選手，起訴指出，林義傑擔任真相智財顧問公司實際負責人，涉以公司名義包攬多家影視公司侵權影片取締業務，向民眾提告後，再收受影視公司報酬，總計提告937案，和解25案，不法所得90萬元。

林義傑指出，設立真相公司委請律師提供取締盜版的法律意見，他相信絕不可能違法。且蒐證為科技公司以專業的方式進行，無違法、無釣魚。今年6月台北地院的陳姓男子有的無罪判決，就已經說明的很清楚，不知道檢察官為什麼就是要起訴，難以理解。

林義傑說，檢方起訴為何不就他的辯護及要求調查證據加以說明？今年8月3日開庭後，他捍衛自己權益委請律師聲請證據調查，令人遺憾是，對於他有利的辯護，也沒解釋說明。

他要求與證人對質，檢方也都沒有同意，沒有再開庭了，就在這樣草率情況下起訴，「我非常不服氣」，檢察官為了定罪，認為真相公司與影視公司簽立的合法契約，偏頗刻意扭曲是通謀虛偽，實在莫名。