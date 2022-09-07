台南3工人收成文蛤觸電死亡 中低收入戶遺留2幼子待援

南市七股區昨天發生3名工人操作文蛤收成機吊掛作業，不慎遭電擊死亡。南市議會議長郭信良今天到殯葬所慰問及致贈家屬每位罹難者10萬元慰問金，其中不幸喪生的吳姓工人，上有年邁的父母親，還遺留2名孩子，一個剛讀小一，一個才滿周歲不久，還是中低收入戶，吳是家庭經濟支柱，全家打擊很大。

郭信良在事發後立即聯繫愛心會及善心人士，喪葬費用已有著落，今天與立委陳亭妃、議員李中岑、郭清華、Ingay Tali、陳昆和、蔡秋蘭及黃麗招議員服務處人員、安南區學東里長黃南忠、南興里長黃豐村前往致贈慰問金。

郭信良表示，事故發生在昨天上午7點左右，黃先生與他的2個兒子，以及友人吳先生一起在七股區六孔碼頭附近採收文蛤，採收作業已近完工卻發生觸電意外，黃先生2個兒子及吳先生當場死亡。

郭信良說，黃爸爸兩個兒子都很年輕，尚未結婚，黃媽媽雖然難過，卻很堅強地說不會因此倒下。同樣不幸喪生的吳先生，除了有年邁的父母親，還遺留2名孩子，一個剛讀小一，一個才滿周歲不久，而且還是中低收入戶，吳先生過世，對家庭經濟打擊很大。