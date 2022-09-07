工程蟑螂強索和平區長400萬服務費 一審無罪二審逆轉

台中市賴姓夫妻涉嫌在2019年底，夥同多名共犯假藉爭取到「簡易自來水工程」的預算為由，到和平區長辦公室、住處等地，索討400萬元的「服務費」，以嗆聲、叫囂、騷擾、敲打住處門窗、強拉大門方式，逼迫區長就範，檢警獲報後將賴姓夫妻等7名涉案人送辦，一審認定不構成犯行判無罪，二審認定賴姓夫妻等人涉犯恐嚇取財罪，判4月至6月不等徒刑，得易科。

二審認定，賴等人向當時時任和平區長林建堂，索討400萬元服務費時，時而以「老大」、「公司」等為由，時而以外面有人要找林，又以隱晦暗語稱「懂意思嗎」，甚而說出「難道可以押廠商、押你」等脅迫言詞。

二審指出，賴等人犯行時間不短，一般人遇到相同狀況，都會擔心害怕，後來林堅持不支付服務費，賴等人即改口「到中機組問一問啦」，想改以向廉政機關，檢舉不法的方式，達到恫嚇以利索取財物的效果，認定構成恐嚇取財犯行，撤銷一審無罪認定，改判賴等涉案7人，4月至6月不等徒刑，其中賴姓夫妻都判處6月徒刑，得易科。

判決指出，賴姓男子與黃姓妻子等7名涉案人，在2019年間得知，和平區公所在同年初發包「原住民地區簡易自來水系統營運及簡易自來水工程計畫」，總經費有7800萬元，其中市府核發工程配合款有2700萬元，賴等人認為有利可圖，藉口市府的工程補助款是他們爭取而來，在同年11月20日，夥同共犯，前往和平區長林建堂的辦公室、住處，索討市府工程配合款15%的「服務費」400萬元。

賴等人向區長恐嚇「我有跟你講採購法嗎，如果我要押你」、「不成文的規定大家都知道阿」、「我今天處理不好後面一樣有人會出來處理啦」、「如果不行就後面再處理了，大家的意思都知道了吧」、「到中機組問一問啦」，以言詞暗示背後有惡勢力或是向廉政機關檢舉方式，恫嚇區長配合，過程中區長以錄音蒐證。

因區長仍拒絕支付，賴等人即在同年11、12月間，以人數優勢，數度前往區長的住處叫囂、敲打窗戶、強搭大門，甚至還在門外叫喊「人在後面」，製造區長及家人恐慌，因當時警方到場，賴等人才鳥獸散，全案在區長報案後，由檢方指揮偵辦，拘提賴姓夫妻等多名涉案人到案，依恐嚇取財、組織犯罪等罪起訴。