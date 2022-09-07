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特斯拉進廠維修wifi突「倒車撞後車」 挨告毀損不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

54歲曾姓男子，今年愚人節在北市內湖特斯拉維修場維修特斯拉wifi，突然倒車撞擊後方另一輛特斯拉，致保險桿破裂，遭提告毀損罪。情境示意圖。圖／Ingimage
54歲曾姓男子，今年愚人節在北市內湖特斯拉維修場維修特斯拉wifi，突然倒車撞擊後方另一輛特斯拉，致保險桿破裂，遭提告毀損罪。情境示意圖。圖／Ingimage

54歲曾姓男子，今年愚人節在北市內湖特斯拉維修場維修特斯拉wifi，突然倒車撞擊後方另一輛特斯拉，致保險桿破裂，遭提告毀損罪。曾男辯稱車輛自己後滑，但後台資料顯示Ｒ檔時「踩電門」，檢方認定，曾男有過失，但刑法未處罰過失毀損，全案不起訴處分。

不起訴書指出，今年4月1日上午10時許，曾男駕駛特斯拉到內湖舊宗路2段的特斯拉維修場，當天下午1時許，等待維修時，突然撞擊後方王姓車主的特斯拉，導致王姓車主車輛前保險桿破裂、車牌變形。

曾男辯稱，車輛故障才去維修，他和特斯拉專員溝通、專員從右前座下車後關門「車子突然自己往後滑」碰到王姓車主的特斯拉，他不認識王姓車主，當時也沒有和任何人起衝突。

特斯拉林姓服務顧問證稱，他負責接待曾男，預約維修車輛wifi，他先記錄檔風玻璃的車身碼，回到辦公室查詢預約內容，緊接著聽到撞擊聲，走出辦公室看到兩車前後保險桿「輕微碰撞」，曾男稱車輛自己向後退，但技師從後台資料查到曾男「確實有踩電門」檔位在R檔。

檢察官認定，行車記錄器顯示，事發時倒車燈亮起，認定全案是曾男在倒車檔時踩電門，但因兩人無嫌隙，難認是故意倒車撞特斯拉，曾男所為屬於過失行為，刑法未處罰過失毀損，與毀損罪構成要件，應屬民事糾紛，全案不起訴處分。

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