遭檢舉送電扇賄選 嘉義縣大林鎮里長參選人否認

嘉義縣大林鎮西林里里長龔姓參選人涉嫌贈送里民14吋電風扇，遭檢舉有賄選嫌疑，今早民雄分局及嘉義縣調查站持搜索票傳喚龔男及相關里民到案說明，雖然有里民承認有收受到龔男電風扇。但龔男完全否認，調查站訊問後將龔男移送檢方複訊。

檢調表示，日前接獲檢舉指出，大林鎮某里長參選人贈送里民14吋電風扇，疑有賄選嫌疑，警方及調查站人員上午前往這名參選人住處搜索，但沒有搜查到電風扇等物證，將該名參選人及部分里民帶回縣調站進行了解。

有里民表示有受到參選人電風扇，但也有里民表示並不知道這電風扇是參選人送的。

西林里里長龔姓參選人，無黨籍，上屆也有競選該里里長敗選，太太在市場內賣雞肉，平日常騎機車在里上巡邏。龔對相關指控完全否認。

縣調站訊問後將龔男移送嘉義地檢署由檢察官進行複訊。