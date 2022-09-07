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婦控紅綠燈不亮害車禍 桃院認交通局有缺失但不用賠

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名梅姓婦人騎車沿桃園區建國路往八德方向行駛，途中因三民路三段號誌燈故障不亮，遭三民路三段來車撞傷，全身多處骨折。她認為事故與桃園市交通局管理不周有關，興訟要求國賠89萬餘元，但桃園地院既認為交通局有缺失，又認定缺失與事故無關，一審官司最後敗訴收場。可上訴。

判決指出，這起交通事故發生在2020年1月18日凌晨0時許，梅婦騎機車通過三民路三段、建國路口時為綠燈，擁有路權，但因為三民路三段號誌燈故障不亮，害她被許姓男子駕駛的計程車從右側撞上，導致其右肩、右膝和左手肘都有骨折情況。

梅婦主張號誌燈是桃園市交通局管理，號誌燈故障屬公共設置管理欠缺，因此交通局應為管理不當負起4成事故責任，須賠償她醫療費、看護費、車輛維修費和精神撫慰金共89萬餘元。

法院調查，交通局雖然2個月會定期檢修1次號誌燈狀況，但其餘時間全靠警察、用路人或其他單位通報才能掌握故障狀況，因此難認其已積極有效監督管理號誌正常運作，防止危險或損害發生。

法院雖認定交通局在號誌管理方面有欠缺，但同時也認定管理欠缺與梅婦車禍不具因果關係。

法院指出，事發當下，三民路三段的紅綠燈雖然故障，但同向的行人號誌及建國路的紅綠燈均正常運作，仍有辦法辨識交通管制措施。本件事故發生原因應歸咎撞到梅婦的許男未充分注意路口號誌及判斷導致，應由許男一人負責，因此判交通局免賠。

梅姓婦人因為路口號誌燈故障遭右側來車撞骨折，興訟向桃園市交通局求償89萬餘元，桃園地院認為交通局管理有疏失，但認定疏失與事故無因果關係，最後判梅婦敗訴。示意圖／Ingimage
梅姓婦人因為路口號誌燈故障遭右側來車撞骨折，興訟向桃園市交通局求償89萬餘元，桃園地院認為交通局管理有疏失，但認定疏失與事故無因果關係，最後判梅婦敗訴。示意圖／Ingimage

桃園 骨折

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