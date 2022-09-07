婦控紅綠燈不亮害車禍 桃院認交通局有缺失但不用賠

桃園一名梅姓婦人騎車沿桃園區建國路往八德方向行駛，途中因三民路三段號誌燈故障不亮，遭三民路三段來車撞傷，全身多處骨折。她認為事故與桃園市交通局管理不周有關，興訟要求國賠89萬餘元，但桃園地院既認為交通局有缺失，又認定缺失與事故無關，一審官司最後敗訴收場。可上訴。

判決指出，這起交通事故發生在2020年1月18日凌晨0時許，梅婦騎機車通過三民路三段、建國路口時為綠燈，擁有路權，但因為三民路三段號誌燈故障不亮，害她被許姓男子駕駛的計程車從右側撞上，導致其右肩、右膝和左手肘都有骨折情況。

梅婦主張號誌燈是桃園市交通局管理，號誌燈故障屬公共設置管理欠缺，因此交通局應為管理不當負起4成事故責任，須賠償她醫療費、看護費、車輛維修費和精神撫慰金共89萬餘元。

法院調查，交通局雖然2個月會定期檢修1次號誌燈狀況，但其餘時間全靠警察、用路人或其他單位通報才能掌握故障狀況，因此難認其已積極有效監督管理號誌正常運作，防止危險或損害發生。

法院雖認定交通局在號誌管理方面有欠缺，但同時也認定管理欠缺與梅婦車禍不具因果關係。