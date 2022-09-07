挺林昶佐被指賣萊豬 「豬肉公主」張采婕告網友敗訴了

立委林昶佐挺「萊豬」，劉姓網友在臉書留言指挺林昶佐的「豬肉公主」張采婕賣的一定是「萊豬」，被訴誹謗、妨害信用；台北地院認為，張女是非典型政治人物，但對公共事務有影響力，應有較高忍受的義務，判網友無罪。

檢方起訴，劉不滿林昶佐對我國進口「萊克多巴胺」飼育美國豬肉的立場，且認為張采婕曾參與林的問政團隊，2021年7月3日在張女臉書經營的「采婕Charlene（東門信義肉舖）」粉絲專頁留言。

劉留言稱「豬肉妹，被起底，原來就是閃尿團隊的一員！閃尿那麼挺萊豬，妳賣的一定是萊豬！」檢方認為，劉未查證，以不實流言指張女經營的「東門信義肉舖」販售的豬肉含萊劑，犯誹謗、妨害信用罪。

法官認為，2021年1月起進口豬肉並非不能檢出任何萊劑，政府也宣導「萊豬」不會危害人體，因此，指他人賣「萊豬」未必毀人名譽、未必損人信用。

判決指出，依張采婕提出的臉書及IG照片，「東門信義肉舖」於2020年12月5日即在店內張貼「本店使用國產豬肉」標章，不過，網友的評論仍然不構成犯罪。

法官認為，林昶佐支持「萊豬」眾所皆知，還在禁止校園「萊豬」的修正動議中投反對票，而林昶佐與張采婕交情不差，張女臉書粉專還張貼與林的合照，因此，網友的留言，事實上並不是捏造而來的。

法官審理認為，張采婕雖非典型政治人物，但有媒體對她報導、專訪，張女密切參與公眾議題，並藉此積累名氣，再對公共事務發揮影響力，張女對他人的指謫，應具備較高的忍受義務。