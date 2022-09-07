快訊

金鐘57／電視金鐘獎入圍名單公布！「華燈」林心如、楊謹華爭視后 楊祐寧爭視帝

烏瓦德返校日：美國校園槍擊案後的學生安全？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

挺林昶佐被指賣萊豬 「豬肉公主」張采婕告網友敗訴了

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

立委林昶佐挺「萊豬」，劉姓網友在臉書留言指挺林昶佐的「豬肉公主」張采婕賣的一定是「萊豬」，被訴誹謗、妨害信用；台北地院認為，張女是非典型政治人物，但對公共事務有影響力，應有較高忍受的義務，判網友無罪。

檢方起訴，劉不滿林昶佐對我國進口「萊克多巴胺」飼育美國豬肉的立場，且認為張采婕曾參與林的問政團隊，2021年7月3日在張女臉書經營的「采婕Charlene（東門信義肉舖）」粉絲專頁留言。

劉留言稱「豬肉妹，被起底，原來就是閃尿團隊的一員！閃尿那麼挺萊豬，妳賣的一定是萊豬！」檢方認為，劉未查證，以不實流言指張女經營的「東門信義肉舖」販售的豬肉含萊劑，犯誹謗、妨害信用罪。

法官認為，2021年1月起進口豬肉並非不能檢出任何萊劑，政府也宣導「萊豬」不會危害人體，因此，指他人賣「萊豬」未必毀人名譽、未必損人信用。

判決指出，依張采婕提出的臉書及IG照片，「東門信義肉舖」於2020年12月5日即在店內張貼「本店使用國產豬肉」標章，不過，網友的評論仍然不構成犯罪。

法官認為，林昶佐支持「萊豬」眾所皆知，還在禁止校園「萊豬」的修正動議中投反對票，而林昶佐與張采婕交情不差，張女臉書粉專還張貼與林的合照，因此，網友的留言，事實上並不是捏造而來的。

法官審理認為，張采婕雖非典型政治人物，但有媒體對她報導、專訪，張女密切參與公眾議題，並藉此積累名氣，再對公共事務發揮影響力，張女對他人的指謫，應具備較高的忍受義務。

反過來說，誹謗案所涉及的「萊豬」爭議，案發時，絕對屬於國人最關心的政治性議題，網友的言論應受較高程度的保障，因此判網友無罪。可上訴。

挺林昶佐的「豬肉公主」張采婕。圖／取材自臉書
挺林昶佐的「豬肉公主」張采婕。圖／取材自臉書

萊豬 林昶佐

延伸閱讀

謝和弦自稱「宿敵」 推蕭敬騰上選舉公報原因曝光

只見一張空椅子？陳時中萬華見面會有到場 林勝東秀合照：在最後面

陳時中見面會7喊「心疼萬華」 林勝東受邀卻缺席

否認「3+11」成破口 陳時中：批評者對防疫貢獻多少？

相關新聞

挺林昶佐被指賣萊豬 「豬肉公主」張采婕告網友敗訴了

立委林昶佐挺「萊豬」，劉姓網友在臉書留言指挺林昶佐的「豬肉公主」張采婕賣的一定是「萊豬」，被訴誹謗、妨害信用；台北地院認...

羅東鎮長涉宴贈酒行賄遭搜索 檢調遭批「辦藍不辦綠」

羅東鎮長吳秋齡今年3月與校長、家長會長餐敘，遭人檢舉涉嫌以招待餐飲及贈酒賄選，檢調昨日搜索並帶回偵訊，認為她涉嫌違反公職...

O型血夫妻生出A型女兒 鬧到離婚..一查結果是醫院填錯

高雄黃姓男子和王姓妻子都是O型血，結果14年前三女出生時，被檢出是A型血，黃質疑妻子外遇，從三女出生後不斷爭吵，最後離婚...

寰宇龍騰涉吸金30億 北檢起訴5人、通緝負責人張相雲

寰宇龍騰國際控股公司涉嫌宣稱可代操外匯保證金，不僅保本年獲利更高達20%，藉此自2017年起，5年內吸金30億元。台北地...

禮儀公司違法吸金6億元 檢調搜索後隔天幹部仍續賣契約

繫情生命禮儀公司2007起招攬民眾購買山寬、義山公司販售的「如意生活契約」，違法向150多名投資人吸金，結果檢調約談後，...

里長候選人送電扇 涉賄選遭檢調搜索

嘉義縣大林鎮西林里里長龔姓侯選人涉嫌於今年6月至8月間贈送里民14吋電風扇，今早民雄分局及嘉義縣調查站持搜索票及傳票至西...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。