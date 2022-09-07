快訊

金鐘57／電視金鐘獎入圍名單公布！「華燈」林心如、楊謹華爭視后 楊祐寧爭視帝

烏瓦德返校日：美國校園槍擊案後的學生安全？

台中房思琪案 蔡其昌：市府不併案難感受調查決心

中央社／ 台中7日電

台中市資優班性侵案，市府予以黃師重懲，但仍有申覆機會。民進黨籍台中市長參選人蔡其昌今天表示，市府至今不願併案、跨校調查，無法感受到想解決問題的決心。

黃姓教師在25年前擔任國中資優班導師時，利用權勢性侵女學生，並威脅不得分手或公開此事，否則將進行報復，女學生（A女）受害時間長達4年多。台中市性平會日前予以黃師重懲，包括解聘、永不錄用、沒有退休金，但黃師仍有申覆機會。

蔡其昌今天出席台中市養雞協會土雞組員大會，會前接受媒體聯訪，他表示，市府依然不願意併案、跨校調查，感到相當遺憾，黃師歷經多所學校，本來就應該組成專案小組併案調查，市府不做卻一直想敷衍了事。

蔡其昌指出，市府至今對於包庇、洩密，沒有任何說明、交代，這會讓想要出來申訴的人有顧慮、憂心，申訴後是否會被包庇、洩密。市府信誓旦旦說要嚴懲，昨天又說還在調查中，市府面對狼師案、性侵案，似乎感覺不到想要解決問題的魄力、決心。

媒體問，數位中介服務法以及論文門事件，是否影響選情，蔡其昌表示，國民黨也有宜蘭縣長林姿妙的貪瀆案、南投縣長參選人許淑華、新竹市長參選人林耕仁的論文案、桃園市長參選人張善政的抄襲案，會不會影響選情他認為見仁見智。對他來說，持續勤跑基層，向市民報告政見與願景，爭取最大的支持，才是現階段最重要的事。

台中市教育局透過文字稿表示，「絕無洩密包庇」，此案採取性平行政調查、司法偵辦、擴大問卷普查及狼師檢舉專線，性平會做出重懲「解聘、永不錄用、沒有退休金」，黃師所待過的學校也持續做問卷調查，找出潛在受害者，在調查期間將此案送請檢方偵辦中，繼續追究刑責，為受害者伸張正義。

台中市長 蔡其昌

延伸閱讀

影／教師性侵案 蔡其昌批巿府:真心想辦還是敷衍了事？

影／被問民調 蔡其昌：勤走基層溝通理念有信心會超前

「呼籲監票遭罰50萬」中選會2日撤銷 蔡其昌：盧秀燕該檢討

蔡其昌公布競選歌曲 給台中一個「繼續向前行」機會

相關新聞

挺林昶佐被指賣萊豬 「豬肉公主」張采婕告網友敗訴了

立委林昶佐挺「萊豬」，劉姓網友在臉書留言指挺林昶佐的「豬肉公主」張采婕賣的一定是「萊豬」，被訴誹謗、妨害信用；台北地院認...

羅東鎮長涉宴贈酒行賄遭搜索 檢調遭批「辦藍不辦綠」

羅東鎮長吳秋齡今年3月與校長、家長會長餐敘，遭人檢舉涉嫌以招待餐飲及贈酒賄選，檢調昨日搜索並帶回偵訊，認為她涉嫌違反公職...

O型血夫妻生出A型女兒 鬧到離婚..一查結果是醫院填錯

高雄黃姓男子和王姓妻子都是O型血，結果14年前三女出生時，被檢出是A型血，黃質疑妻子外遇，從三女出生後不斷爭吵，最後離婚...

寰宇龍騰涉吸金30億 北檢起訴5人、通緝負責人張相雲

寰宇龍騰國際控股公司涉嫌宣稱可代操外匯保證金，不僅保本年獲利更高達20%，藉此自2017年起，5年內吸金30億元。台北地...

禮儀公司違法吸金6億元 檢調搜索後隔天幹部仍續賣契約

繫情生命禮儀公司2007起招攬民眾購買山寬、義山公司販售的「如意生活契約」，違法向150多名投資人吸金，結果檢調約談後，...

里長候選人送電扇 涉賄選遭檢調搜索

嘉義縣大林鎮西林里里長龔姓侯選人涉嫌於今年6月至8月間贈送里民14吋電風扇，今早民雄分局及嘉義縣調查站持搜索票及傳票至西...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。