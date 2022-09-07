羅東鎮長涉宴贈酒行賄遭搜索 檢調遭批「辦藍不辦綠」

羅東鎮長吳秋齡今年3月與校長、家長會長餐敘，遭人檢舉涉嫌以招待餐飲及贈酒賄選，檢調昨日搜索並帶回偵訊，認為她涉嫌違反公職人員選舉罷免法，諭令20萬元交保。宜蘭縣長林姿妙今天表示，希望檢察官明察秋毫，公平、公開、公正；民進黨羅東鎮長參選人黃適超表示，請司法單位毋枉毋縱，呼籲吳向鎮民說清楚，也提及乾淨選舉、端正選風是民主政治的基本要求。

國民黨議員黃琤婷要求檢方不要歪曲事實，冤枉拒絕賄選的候選人。宜蘭市長江聰淵利用行政資源到處送禮、送米，請假參選後依然如此，檢方卻放任不管，檢調根本就是「辦藍不辦綠」的政治打手，就是要貫徹蔡英文的拿回宜蘭軍令。檢調單位應該秉持「有聞必查、有據必辦」的精神，而不是只是針對特定對象或政黨，以維護公平的選舉環境。