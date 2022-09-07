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羅東鎮長涉宴贈酒行賄遭搜索 檢調遭批「辦藍不辦綠」

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

羅東鎮長吳秋齡今年3月與校長、家長會長餐敘，遭人檢舉涉嫌以招待餐飲及贈酒賄選，檢調昨日搜索並帶回偵訊，認為她涉嫌違反公職人員選舉罷免法，諭令20萬元交保。宜蘭縣長林姿妙今天表示，希望檢察官明察秋毫，公平、公開、公正；民進黨羅東鎮長參選人黃適超表示，請司法單位毋枉毋縱，呼籲吳向鎮民說清楚，也提及乾淨選舉、端正選風是民主政治的基本要求。

國民黨議員黃琤婷要求檢方不要歪曲事實，冤枉拒絕賄選的候選人。宜蘭市長江聰淵利用行政資源到處送禮、送米，請假參選後依然如此，檢方卻放任不管，檢調根本就是「辦藍不辦綠」的政治打手，就是要貫徹蔡英文的拿回宜蘭軍令。檢調單位應該秉持「有聞必查、有據必辦」的精神，而不是只是針對特定對象或政黨，以維護公平的選舉環境。

綠營羅東鎮長參選人黃適超表示，請司法單位毋枉毋縱，呼籲吳秋齡向鎮民說清楚，也提及乾淨選舉、端正選風是民主政治的基本要求。民進黨議員呂惠卿認為舉辦感恩餐會，大家一起聚餐、酒在現場一起喝，應該是沒問題。今年選舉年比較敏感，餐後人手1瓶紅酒，會讓人聯想其目的為何。

宜蘭縣長林姿妙。圖／民眾提供
宜蘭縣長林姿妙。圖／民眾提供
羅東鎮長吳秋齡。記者林佳彣／攝影
羅東鎮長吳秋齡。記者林佳彣／攝影
民進黨羅東鎮長參選人黃適超。圖／民眾提供
民進黨羅東鎮長參選人黃適超。圖／民眾提供

羅東 宜蘭 吳秋齡

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