O型血夫妻生出A型女兒 鬧到離婚..一查結果是醫院填錯

高雄黃姓男子和王姓妻子都是O型血，結果14年前三女出生時，被檢出是A型血，黃質疑妻子外遇，從三女出生後不斷爭吵，最後離婚收場，後來黃提確認親子關係不存在訴訟，經DNA檢定確認三女是親生，前妻也說當時是醫院填錯血型，黃男不滿醫院出包，害他離婚收場，提告求償55萬元，但法官認為黃原本就懷疑孩子非他親生，判他敗訴。

判決指出，黃男與大陸籍妻子王女婚後生下3名子女，三女2008年4月出生，當時測出血型為A型，由於三女懷孕時，王女都在大陸工作，家向夫妻兩人血型都是O型，卻生下A型血的三女，黃男懷疑妻子出軌，從老三出生後，夫妻倆爭吵不斷，最後在2014年時，這段維持17年的婚姻以離婚收場。

去年黃男為確認三女是否為親生，再次跑到當時接生的婦產科醫院，確認三女血型仍為A行後，請律師代為提起確認子女關係不存在訴訟，最後經DNA基因圖譜鑑定，確認三女是黃男與王男所生，至於血型問題，王女也在法院審理時，稱當時是醫院填錯血型，後來再驗一次女兒是O型，只是電腦系統可能沒改。

雖然證明三女是親生，但夫妻倆仍以離婚收場，黃男認為當初婦產科醫院檢驗報告烏龍，不僅害他要打親子訴訟官司，還害他和妻子離婚，認為權益受損，包含訴訟書狀費、精神慰撫金等，向醫院求償55萬元。

高雄地方法院審理時，法官發現黃男三女出生時，雖驗出A型血，但同日複驗後就驗出O型，院方也有將結果告知王女，後來是因病歷系統轉換，院方電腦系統內仍載為Ａ型而未修改，紙本病歷則因未更新而封存，才造成誤會。

法官認為，新生兒血型可能會受到母親抗體影響，導致檢驗不準確，甚至有所謂亞孟買血型問題，但只要透過複驗就可確認；黃男2014年就跟王女離婚，但直到去年才提出否定親子訴訟，可見黃男早就跟王女感情不睦，早就懷疑孩子非他親生，且離婚時，他還不知道醫院填錯血型。