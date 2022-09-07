寰宇龍騰涉吸金30億 北檢起訴5人、通緝負責人張相雲

寰宇龍騰國際控股公司涉嫌宣稱可代操外匯保證金，不僅保本年獲利更高達20%，藉此自2017年起，5年內吸金30億元。台北地檢署今依違反銀行法等罪起訴公司執行長賴允彰及高階主管陳瑤菡、陳蓮珍、李慧真及，員工伍孝鵬共5人，並對人間蒸發的負責人張相雲發布通緝。

設立於太平洋島國萬那杜寰宇龍騰，自稱是新創且多元的企業控股集團，產業橫跨金融、資訊軟體、汽車、地產，關係企業遍及中國、香港、東南亞及台灣，因應市場需求提供客戶資金管理上的客製化服務，致力於成為首屈一指的金融外匯交易平台商。

檢方調查，寰宇龍騰於北市信義區設立營運據點，自2017年起向投資人宣稱，每投資單位1萬美金，期滿可贖回，期間可代為操作外匯保證獲利，年利率高達20%。後來檢調接獲檢舉，發現該公司未主管機關許可，向民眾招攬保本投資，藉此違法吸金。