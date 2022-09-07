快訊

台大校長遴選校務會議淪盲投？募款和治校理念成勝出關鍵

兩岸情報戰／劉連昆與程翔案的殘酷 台諜非死即關、幕後者晉升

殺警凶嫌林信吾今起訴 檢方認「情節最重大惡行」求處死刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寰宇龍騰涉吸金30億 北檢起訴5人、通緝負責人張相雲

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

寰宇龍騰國際控股公司涉嫌宣稱可代操外匯保證金，不僅保本年獲利更高達20%，藉此自2017年起，5年內吸金30億元。台北地檢署今依違反銀行法等罪起訴公司執行長賴允彰及高階主管陳瑤菡、陳蓮珍、李慧真及，員工伍孝鵬共5人，並對人間蒸發的負責人張相雲發布通緝

設立於太平洋島國萬那杜寰宇龍騰，自稱是新創且多元的企業控股集團，產業橫跨金融、資訊軟體、汽車、地產，關係企業遍及中國、香港、東南亞及台灣，因應市場需求提供客戶資金管理上的客製化服務，致力於成為首屈一指的金融外匯交易平台商。

檢方調查，寰宇龍騰於北市信義區設立營運據點，自2017年起向投資人宣稱，每投資單位1萬美金，期滿可贖回，期間可代為操作外匯保證獲利，年利率高達20%。後來檢調接獲檢舉，發現該公司未主管機關許可，向民眾招攬保本投資，藉此違法吸金。

今年4月11日，台北地檢署指揮調查局發動搜索約談，但負責人張男已人間蒸發遲不到案，因此北檢今將賴男等5人依法起訴，並對張男發布通緝。

寰宇龍騰涉吸金30億，台北地檢署起訴5名主管及員工，並通緝負責人張相雲。記者蔣永佑／攝影
寰宇龍騰涉吸金30億，台北地檢署起訴5名主管及員工，並通緝負責人張相雲。記者蔣永佑／攝影

外匯 通緝 吸金

延伸閱讀

禮儀公司違法吸金6億元 檢調搜索後隔天幹部仍續賣契約

連千毅坐偵防車離開是新北檢指示 檢方澄清：怕他有危險

連千毅涉NFT詐騙吸金 20萬交保

北市松山街頭隨機性侵 YouBike之狼北檢聲押

相關新聞

捅出妻同事內臟 開庭還咆哮 法官罵「殺人還那麼大聲」

吊車司機吳金龍因家暴被禁止接近妻子，他卻拿刀到妻子上班的燒烤店報復，在場的曾姓男子制止，被刺到臟器外露、傷重不治。新北地...

鍾小平初選輸了提告討保證金 法院判國民黨吐還50萬元

台北市議員鍾小平2019年領表登記參加國民黨立法委員黨內初選，並繳交50萬元保證金，初選由前立委林郁方勝出，鍾表態欲退黨...

併購東京著衣爆內線交易 久大資訊4高層遭訴

知名電商服飾品牌「東京著衣」，2016年宣布與上櫃公司久大資訊併購，但久大董事長鄭博文、總經理李大彰等人卻在重大訊息公布...

林秉樞施暴案月底宣判　高嘉瑜喊話法院：盼用最重刑度

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴案，新北地院上個月辯論終結，據悉，檢方求刑3年，法院訂於9月30日宣判。對此，高嘉瑜今...

寰宇龍騰涉吸金30億 北檢起訴5人、通緝負責人張相雲

寰宇龍騰國際控股公司涉嫌宣稱可代操外匯保證金，不僅保本年獲利更高達20%，藉此自2017年起，5年內吸金30億元。台北地...

禮儀公司違法吸金6億元 檢調搜索後隔天幹部仍續賣契約

繫情生命禮儀公司2007起招攬民眾購買山寬、義山公司販售的「如意生活契約」，違法向150多名投資人吸金，結果檢調約談後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。