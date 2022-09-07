禮儀公司違法吸金6億元 檢調搜索後隔天幹部仍續賣契約

繫情生命禮儀公司2007起招攬民眾購買山寬、義山公司販售的「如意生活契約」，違法向150多名投資人吸金，結果檢調約談後，集團徐姓、羅姓、李姓幹部，仍對外宣稱集團將興建「繫情生命館」，對外募集資金，從2015年8月至隔年年底，吸金1156萬餘元，高雄地檢署偵結，今依銀行法等罪起訴徐姓3人。

檢方調查，2007年由張男成立的繫情生命禮儀，以山寬、義山公司販售的「如意生活契約」，宣稱投資一定金額後，合約期內保證可獲得年利3.728%至5.556%不等的「增值金」，且合約還可轉換成殯葬禮儀服務。

2015年檢調接獲檢舉後，發現繫情公司涉及違法吸金，至少150多名投資人受害，同年8月26日發動搜索，帶回繫情公司的徐姓、羅姓和李姓幹部，3人遭約談時，調查局人員還提醒羅男等人不能再續賣生活契約，否則將違反銀行法。

後來經檢方調查後，發現繫情至少違法吸金6億2239萬，高雄高分院審理後，依違反銀行法判繫情張姓負責人10年徒刑，徐姓、羅姓、李姓幹部等，則處4年8個月至8年2月不等徒刑。

但此案在法院審理時，法官發現徐姓幹部等人在案件遭檢調搜索時，隔天又以繫情名義，對外以興建「繫情生命館」為由，持續推銷生活契約，供稱生命館營運前景看好，保證給付3.903%至4.167%增值金或紅利，吸引133名投資者投入資金，短短1年半吸金1156萬餘元。