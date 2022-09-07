酒駕累犯林筱路撞死工人明將開庭 想回家法院駁回聲請

女子林筱路開敞蓬跑車撞死工人，遭依10年內再犯不能安全駕駛動力交通工具罪而致人於死罪嫌起訴，8月遭裁定延押3月，林筱路不服羈押處分，聲請撤銷。合議庭認定羈押理由存在，駁回聲請。士林地方法院明上午10點50分將首度開庭。

林筱路今年6月21日涉酒駕開敞蓬跑車，在淡水竹圍派出所前撞死54歲方姓工人。案發後，林女遭起底爆料，在社群上炫富生活優渥，但曾多次酒駕遭判刑，沒錢繳罰金被通緝，後續又被網友踢爆從事柬埔寨跨國仲介詐騙。士林地檢署偵結，今依十年內再犯不能安全駕駛動力交通工具罪而致人於死罪嫌起訴。

林筱路指出，她認罪，願以最大努力及誠意來補償被害人，7年前曾犯酒駕被判刑3月可易科罰金，雖被通緝但「分期繳納」後來因為「公事出國延誤繳納時間，並非畏罪」去年、今年出國是為了「打工賺錢」並非遊玩享樂。

林筱路稱，自知未來因此案恐面對鉅額民事賠償，但因正值青壯年有固定收入，願盡己所能，努力工作，金錢或精神上都懷著萬分誠懇之意補償被害人及其家屬；她也承受因自身不當行為，害寶貴生命消逝的痛苦，承受夢魘煎熬，最後，她和母親相依為命，不可能丟下媽媽獨自逃亡出境，請求法院撤銷原羈押處分。

判決指出，2020年2、3月迄今，我國因新冠肺炎疫情影響，有相當入境管制措施，林筱路在2月17日出境，同年3月25日入進，後續在二級緊戒2021年8月5日出境，3天後入境。

合議庭指出，林筱路今年8月12日經受命法官訊問後認罪，所犯刑責可預期應該不清，又僅投保強制險，可能面臨高額民事求償；林筱路先前的生活經濟狀況，非無出國逃亡能力，願提出交保金為20萬元內，考量趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰之基本人性，認定有逃亡之虞。

合議庭考量，林2015年因不能安全駕駛致交通危險執行案件二次經通緝到案，又再犯酒駕心存僥倖，酒測值達每公升0.77毫克，撞死一條人命，涉犯10年內再犯刑法第185條之3第1項，因而致人於死罪嫌，嫌疑重大，最輕本刑為5年以上有期徒刑重罪，對社會秩序危害非輕，羈押原因及必要性既然俱在，原處分無違法不當，請求撤銷無理由，駁回聲請。