2022國際警察合作論壇登場 著重打擊跨國電信詐欺犯罪

「2022國際警察合作論壇」今登場，行政院政委羅秉成、內政部長徐國勇到場致詞開幕，2人皆強調，網路及全球化時代，打詐需要跨國合作，希望透過合作論壇，共同精進反詐騙策略。

羅秉成說，毒品觸及部分民眾，詐欺則可能觸及所有人，若民眾認識犯罪就能避免受害；隨電信、網路自由化及全球化，詐欺案件趨於集團化、組織化，已結合網路、電信、通訊科技衍生新形態電子詐欺犯罪，因此我國防制詐欺犯罪策略，是整合跨部會資源，強化打詐力道，尤其日前發生柬埔寨跨國詐騙案，這個時候進行研討很重要。

徐國勇說，行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」從防詐騙、毀工具、擋金流、清集團等四大策略出發，也將以識詐、堵詐、阻詐、懲詐等四大面向破解詐騙手法，積極打詐；打詐不能只靠單一國家，台灣在「一銀盜領案」中獲得的經驗就很值得與他國分享合作。

IACP（國際警察首長協會）會長Henninger說，網路犯罪、電信詐欺及洗錢等犯罪問題在各國、各區域的嚴重性不同，但犯罪影響皆已跨越國境，需要國際社會共同攜手面對；美國在台協會處長孫曉雅則說，舉辦警察合作論壇是台灣一大貢獻，建立資訊交流平台，強化地區性及國際性執法網絡，也有助於鎖定、瓦解犯罪組織。

「2022國際警察合作論壇」由內政部、外交部、陸委會共同主辦，今在台北萬豪酒店舉行，以實體、視訊並行方式進行，開幕典禮由羅秉成、徐國勇致詞歡迎，邀請美國在台協會處長孫曉雅、IACP會長Henninger致詞祝賀，IACP全球警政處處長Hawkes、澳洲辦事處代表露珍怡、外交部政務次長田中光、大陸委員會副主任委員吳美紅及警政署長黃明昭皆到場參與。

警方表示，今次國際警察合作研討會以打擊跨境電信詐欺犯罪為主題，邀請各國檢察、警政、外交等政府官員及執法人員參加，從偵查、國際合作、司法互助等3面向研討，計有美國等10國刑事司法人員、執法專家、警政首長擔任講者。