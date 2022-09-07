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台南殺警今起訴 所長：就算最後執行死刑 也太便宜他了

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市警二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑遭凶嫌林信吾涉嫌持刀殺害，南檢今天迅速偵結起訴，民權派出所長郭若萱說，凃和曹長期在民權所服務，兩人有如她的家人，林被起訴， 是否判死刑、是否執行，她都尊重，但都無法挽回寶貴的二條生命。

郭若萱表示，就算最後執行死刑，也太便宜他了，按照國內執行死刑方法，得先打麻醉劑，執行死刑法警還得瞄準心臟一槍斃命，相對林持刀分別刺死凃和曹，家屬看到當時畫面，真的太不公平了。

她說，申請到明德外役監服役的規定也太鬆了，為何林犯強盜等重要被判8年4月，服刑沒多久可以從監獄轉到明德外役監服刑。

從民權所退休葉姓巡官說，南檢在死者家屬辦告別式後，迅速偵結，很好，有必要速迅審判判死刑，速審速結，殺雞敬猴，還死者和家屬一個公道。

凃明誠、曹瑞傑8月22日追捕竊車嫌犯遇襲，因公殉職，經過17小時的追捕，凶嫌林信吾隔天清晨即在新竹客運站順利將他逮捕到案，在法務部等各界的關注下，8月5日公祭後，台南地檢署迅速偵結起訴，預計下午2時30分對外說明。

台南殺警案凶嫌林信吾隔天清晨即在新竹客運站順利將他逮捕到案，台南地檢署迅速偵結起訴，預計下午2時30分對外說明。圖／本報資料照
台南殺警案凶嫌林信吾隔天清晨即在新竹客運站順利將他逮捕到案，台南地檢署迅速偵結起訴，預計下午2時30分對外說明。圖／本報資料照

死刑 林信吾 台南

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