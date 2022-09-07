併購東京著衣爆內線交易 久大資訊4高層遭訴

知名電商服飾品牌「東京著衣」，2016年宣布與上櫃公司久大資訊併購，但久大董事長鄭博文、總經理李大彰等人卻在重大訊息公布前，利用自己親友人頭帳戶進場買股，獲利1300餘萬元。台北地檢署今依違反證交法內線交易罪起訴鄭、里及董事徐金龍、稽核主管詹玉津共4人。

原本上櫃的久大資訊，現已上市改名為創新新零售，股票簡稱「新零售」。「東京著衣」則於2004年由負責人周品均與前夫鄭景太共同創立，營業額一度高達20億元，是台灣電商龍頭，後來周、鄭兩人婚變，周退出經營團隊，公司營運開始下滑。

成立於1995年的久大資訊，2004年掛牌上櫃，是台灣第一家上市櫃網路類股，但後來營運狀況不佳，2016年宣布併購當年每年營收多達8、9億的東京著衣，被視為轉型並借殼上市的起手勢。

檢調調查，久大資訊宣布併購東京著衣後，股價立刻從2016年10月的12元，飆升至隔年7月的37元，漲幅高達200%。但鄭男、李男、詹女等人，卻利用重訊公布前，搶先利用自己或親友帳戶大舉買股；董事徐金龍則是在廁所偷聽到併購案消息後，以親人戶頭買股，待重訊發布後再陸續賣出，4人套利共1321萬餘元。