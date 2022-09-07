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捅出妻同事內臟 開庭還咆哮 法官罵「殺人還那麼大聲」

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

吊車司機吳金龍因家暴被禁止接近妻子，他卻拿刀到妻子上班的燒烤店報復，在場的曾姓男子制止，被刺到臟器外露、傷重不治。新北地方法院依殺人、殺人未遂罪判吳20年徒刑。台灣高等法院今審理，吳激動地說事出必有因，指妻子有很多「客兄」，還氣到敲桌，審判長和受命法官忍不住斥「殺人還那麼大聲」「不要整天檢討別人」。

吳妻（46歲，2016年結婚）在新莊一間燒烤店上班，吳（58歲）因曾傷害過妻子，她去年聲請保護令，家暴令禁止吳對妻子騷擾、聯絡。吳妻與丈夫分居，吳時常打聽妻子住所。

吳金龍懷疑妻子與燒烤店曾姓同事有染，又害女兒輕生，加上兩人有金錢糾紛，2021年7月29日跑到她上班的燒烤店，先以祭拜女兒的麵筋罐頭砸妻子，再拿預藏的刀子靠近她。

曾姓男子上前阻擋，吳持彈簧刀刺曾左腹部一刀，接著又轉向鄭女、猛刺她腹部與左臀、大腿等處6次。曾倒地不起，送醫不治，鄭女則撿回一命。

吳金龍否認犯罪，辯稱誤以為曾有凶器，是為防禦才持刀刺他，也沒有殺死妻子的意圖。新北地院認為吳與曾素昧平生，僅因懷疑妻子與曾有染、和妻子的金錢糾紛，就拿刀在人來人往的燒烤店前刺殺兩人，造成社會不安，且矢口否認犯罪，判他20年徒刑。

吳上訴，高院今審理，吳跳針般地要求看「有聲音的現場影像檔」，懷疑檔案遭剪接；但因畫面連續，合議庭認定影像未經剪輯。吳說，因視網膜剝離，眼睛視力不好，妻子2020年8月30日離家，他找她找了1個月，終於發現她的身影；因懷疑妻子和其他男人在一起，曾當時過來阻擋「就這樣發生了」。

因吳金龍不斷強調視力僅剩「0.05」，但現場員工約有4、5人，審判長要求解釋「為何刺那麼準？」吳僅說妻子留短髮、很好認，反滔滔不絕地問妻子和死者是什麼關係？並抱怨妻子「客兄多」。

檢察官認為吳金龍一再辯稱視力不好，卻下手精準，人體腹部脆弱，吳有殺人故意或不確定故意。死者胞兄今到場，希望合議庭重判，並說大家都是陌生人，被殺的人豈不是很冤枉？

吳金龍在最後陳述時，仍要求法官調查妻子和死者有沒有同居，還說當天妻子不斷嚷著「叫警察」，他「賭爛」才會忍不住。吳一邊說還一邊大力敲桌子，惹得審判長和受命法官斥責「殺人還那麼大聲」「不要整天檢討別人」，坐在旁聽席上的死者家屬更是直接咒罵吳三字經。

審判長諭知9月28日宣判，同時告誡「你就是這種脾氣才會犯這種案子」。

男子吳金龍在妻子上班的燒烤店前刺殺她和疑與妻子有染的曾姓男子。記者王宏舜／攝影
男子吳金龍在妻子上班的燒烤店前刺殺她和疑與妻子有染的曾姓男子。記者王宏舜／攝影

殺人 家暴

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