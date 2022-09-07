捅出妻同事內臟 開庭還咆哮 法官罵「殺人還那麼大聲」

吊車司機吳金龍因家暴被禁止接近妻子，他卻拿刀到妻子上班的燒烤店報復，在場的曾姓男子制止，被刺到臟器外露、傷重不治。新北地方法院依殺人、殺人未遂罪判吳20年徒刑。台灣高等法院今審理，吳激動地說事出必有因，指妻子有很多「客兄」，還氣到敲桌，審判長和受命法官忍不住斥「殺人還那麼大聲」「不要整天檢討別人」。

吳妻（46歲，2016年結婚）在新莊一間燒烤店上班，吳（58歲）因曾傷害過妻子，她去年聲請保護令，家暴令禁止吳對妻子騷擾、聯絡。吳妻與丈夫分居，吳時常打聽妻子住所。

吳金龍懷疑妻子與燒烤店曾姓同事有染，又害女兒輕生，加上兩人有金錢糾紛，2021年7月29日跑到她上班的燒烤店，先以祭拜女兒的麵筋罐頭砸妻子，再拿預藏的刀子靠近她。

曾姓男子上前阻擋，吳持彈簧刀刺曾左腹部一刀，接著又轉向鄭女、猛刺她腹部與左臀、大腿等處6次。曾倒地不起，送醫不治，鄭女則撿回一命。

吳金龍否認犯罪，辯稱誤以為曾有凶器，是為防禦才持刀刺他，也沒有殺死妻子的意圖。新北地院認為吳與曾素昧平生，僅因懷疑妻子與曾有染、和妻子的金錢糾紛，就拿刀在人來人往的燒烤店前刺殺兩人，造成社會不安，且矢口否認犯罪，判他20年徒刑。

吳上訴，高院今審理，吳跳針般地要求看「有聲音的現場影像檔」，懷疑檔案遭剪接；但因畫面連續，合議庭認定影像未經剪輯。吳說，因視網膜剝離，眼睛視力不好，妻子2020年8月30日離家，他找她找了1個月，終於發現她的身影；因懷疑妻子和其他男人在一起，曾當時過來阻擋「就這樣發生了」。

因吳金龍不斷強調視力僅剩「0.05」，但現場員工約有4、5人，審判長要求解釋「為何刺那麼準？」吳僅說妻子留短髮、很好認，反滔滔不絕地問妻子和死者是什麼關係？並抱怨妻子「客兄多」。

檢察官認為吳金龍一再辯稱視力不好，卻下手精準，人體腹部脆弱，吳有殺人故意或不確定故意。死者胞兄今到場，希望合議庭重判，並說大家都是陌生人，被殺的人豈不是很冤枉？

吳金龍在最後陳述時，仍要求法官調查妻子和死者有沒有同居，還說當天妻子不斷嚷著「叫警察」，他「賭爛」才會忍不住。吳一邊說還一邊大力敲桌子，惹得審判長和受命法官斥責「殺人還那麼大聲」「不要整天檢討別人」，坐在旁聽席上的死者家屬更是直接咒罵吳三字經。