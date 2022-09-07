快訊

鍾小平初選輸了提告討保證金 法院判國民黨吐還50萬元

教部視而不見人力缺口 引發代理師和正式師「內戰」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鍾小平初選輸了提告討保證金 法院判國民黨吐還50萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北市議員鍾小平2019年領表登記參加國民黨立法委員黨內初選，並繳交50萬元保證金，初選由前立委林郁方勝出，鍾表態欲退黨參選，被國民黨沒收保證金。鍾不服提告請求返還保證金，一審判國民黨應返還50萬元；國民黨上訴，台北地方法院二審今仍判國民黨應全數返還保證金，全案確定。

鍾小平主張，他2019年4月22日登記參加國民黨立委黨內初選，並繳交50萬元保證金給國民黨台北市委員會，他沒有違紀參選，中選會正式公告候選人名單後，國民黨應依規定退還50萬元保證金。

國民黨反駁，鍾小平登記參加初選，也簽署公約承諾絕不違紀參選，否則國民黨有權作出黨紀處分，也得沒收保證金；鍾同年月24日現身台北市黨部嘶吼、咆哮、大聲辱罵，公然侮辱工作人員、黨部主委，還致電媒體，意圖擾亂初選程序，嚴重毀損黨的名譽，顯然已經違背公約規範。

再者，國民黨中央接手初選作業後，民調結果由林郁方勝出，國民黨也提名林郁方代表參選立委，事後台北市黨部考紀會、中央考紀會決議處分鍾小平停權6個月；未料，鍾多次大肆批評國民黨，表態退黨、以無黨籍身分參選立委，並公開支持民眾黨主席柯文哲參選，也已違背公約規範，沒收保證金有理由。

北院簡易庭一審認為，根據公約規範，已將「違紀參選」特定為「如未獲提名而參選」，而鍾小平未獲國民黨提名後，並未參選立委，不符合公約違紀參選的要件，認為鍾小平請求有理由，判國民黨應返還50萬元保證金。

國民黨上訴，二審開庭時，鍾小平委任律師指出，鍾小平最終沒有登記成為中選會立委候選人，沒有違紀參選的問題；另公約規定，除違紀參選外，若有其他違反公約的行為，應受黨紀處分，而國民黨已對鍾小平黨紀處分，不得再沒收保證金。

國民黨委任律師認為，公約制定目的是為了團結國民黨員，希望藉由黨內推選出合適的候選人，若依鍾小平主張，只要不成為中選會候選人，即可不遵守黨紀、公約規定，顯然違反公約的目的。北院合議庭二審今駁回國民黨上訴，仍維持一審判決，判國民黨應返還50萬元保證金。

鍾小平。圖／聯合報系資料照片
鍾小平。圖／聯合報系資料照片

國民黨 鍾小平 中選會

延伸閱讀

謝和弦今將登記參選北市議員 政見驚人主打「萬華三和弦」

若陳時中當選將翻舊帳無法選總統？柯文哲：預料中的事

宋楚瑜已見陳時中 柯文哲曝：之前為黃珊珊約見被婉拒

斥棄保不長進 卸任交接給陳時中？柯文哲：不會讓它發生

相關新聞

捅出妻同事內臟 開庭還咆哮 法官罵「殺人還那麼大聲」

吊車司機吳金龍因家暴被禁止接近妻子，他卻拿刀到妻子上班的燒烤店報復，在場的曾姓男子制止，被刺到臟器外露、傷重不治。新北地...

鍾小平初選輸了提告討保證金 法院判國民黨吐還50萬元

台北市議員鍾小平2019年領表登記參加國民黨立法委員黨內初選，並繳交50萬元保證金，初選由前立委林郁方勝出，鍾表態欲退黨...

併購東京著衣爆內線交易 久大資訊4高層遭訴

知名電商服飾品牌「東京著衣」，2016年宣布與上櫃公司久大資訊併購，但久大董事長鄭博文、總經理李大彰等人卻在重大訊息公布...

林秉樞施暴案月底宣判　高嘉瑜喊話法院：盼用最重刑度

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴案，新北地院上個月辯論終結，據悉，檢方求刑3年，法院訂於9月30日宣判。對此，高嘉瑜今...

殺警案迅速偵結起訴 台南地檢署下午2時30分說明

台南市警二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑上月22日追捕竊車嫌犯遇襲，因公殉職，經過17小時的追捕，凶嫌林信吾隔天清晨即...

台南殺警今起訴 所長：就算最後執行死刑 也太便宜他了

台南市警二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑遭凶嫌林信吾涉嫌持刀殺害，南檢今天迅速偵結起訴，民權派出所長郭若萱說，凃和曹長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。