空軍一等士官長逾期收假被呈報 爆打值星官巴掌、砸安全帽

空軍防空暨飛彈指揮部黃姓一等士官長前年打電話報備逾時收假、晚歸營未獲同意，不滿劉姓值星官仍向上呈報，拿安全帽朝劉丟擲、打巴掌、抓扯劉的衣領，被依違反陸海空軍刑法判有罪；空軍防空部核予2次大過並不適服現役退伍，黃不服提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

黃（38歲）2020年11月21日凌晨12時40分，因逾時返回駐地收假，打電話向劉姓值星官回報，但未獲同意，劉仍向士官督導長報告黃尚未歸營，導致黃被口頭管教。

黃心生不滿，拿安全帽朝劉扔擲，並徒手扯抓劉的衣領、打巴掌，且出口辱罵髒話，直到旁人上前制止才罷手。黃被台東地方法院依陸海空軍刑法強暴長官罪，判1年2月徒刑，宣告緩刑2年，應向公庫支付8萬元。

空軍防空部人士評議會決議記黃2次大過，另召開不適服現役人事評審會，評鑑黃不適服現役，核定退伍；黃不服懲罰令提訴願被駁回，便提行政訴訟救濟。

黃否認拉扯衣領、砸安全帽或打巴掌，認為軍方沒有證據佐證，就擅自認定他有違失，處分極為草率，另主張拉扯衣領與陸海空軍懲罰法中「任意滋事」的要件不同，處分輕重失衡、違反比例原則。

軍方反駁指出，黃身為一等士官長資深幹部，未按時返回駐地，在安官桌拉扯、掌摑、砸安全帽，處分2大過沒有違誤，且黃服役多年，多次酒後失序，身為幹部卻法紀觀念薄弱，裁量未違反比例原則。

北高行認為黃在與劉的和解書中，已自承拉扯衣領，且刑事審理時坦承砸安全帽、拉扯衣領，認為軍方處分無誤。

另本案案發之前，黃2020年9月22日到KTV飲酒餐敘，違反國軍疫情期間嚴禁餐敘的要求，顯見黃犯過都和喝酒有關，影響整體軍譽，評鑑不適服現役退伍，沒有違誤，判黃敗訴。