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林秉樞打高嘉瑜羈押禁見卻頻放話？律師記「申誡」處分

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

民進黨女立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴，林羈押禁見期間，透過委任律師黃國城發表聲明，新北地檢署認黃違反律師倫理規範，將黃移付懲戒；律師懲戒委員會9月2日決議予黃申誡處分，要求黃自費接受倫理規範6小時研習。

2021年11月底發生的林秉樞對高嘉瑜施暴案，震驚各界、檢警單位去年12月啟動偵查，林秉樞後遭聲請羈押禁見獲准數月，不過，在羈押禁見之初，林秉樞即透過黃國城對外發表道歉聲明。

此外，林秉樞於羈押庭召開期間，個人另多次對外放話，為此，台灣高檢署一度派專人進行行政調查，後來查無公務員違規情事。

針對林秉樞透過黃國城發表聲明一事，外界質疑林秉樞可能「隔空串證」、影響案件偵查，法務部下令台灣高檢署調查黃國城是否違反律師倫理相關規範，並移付律師懲戒委員會處置。

據了解，新北地檢署2022年1月將黃國城移付懲戒。律懲會日前開會認為，黃國城為羈押中的被告林秉樞發表聲明，已違反律師倫理規範，決議將黃予以申誡處分，並於決議確定之日起6個月內，自費接受律師倫理規範6小時研習。

對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞。本報資料照片
對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞。本報資料照片

林秉樞 律師 高嘉瑜

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