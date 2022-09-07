聽新聞
test
0:00 / 0:00
林秉樞打高嘉瑜羈押禁見卻頻放話？律師記「申誡」處分
民進黨女立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴，林羈押禁見期間，透過委任律師黃國城發表聲明，新北地檢署認黃違反律師倫理規範，將黃移付懲戒；律師懲戒委員會9月2日決議予黃申誡處分，要求黃自費接受倫理規範6小時研習。
2021年11月底發生的林秉樞對高嘉瑜施暴案，震驚各界、檢警單位去年12月啟動偵查，林秉樞後遭聲請羈押禁見獲准數月，不過，在羈押禁見之初，林秉樞即透過黃國城對外發表道歉聲明。
此外，林秉樞於羈押庭召開期間，個人另多次對外放話，為此，台灣高檢署一度派專人進行行政調查，後來查無公務員違規情事。
針對林秉樞透過黃國城發表聲明一事，外界質疑林秉樞可能「隔空串證」、影響案件偵查，法務部下令台灣高檢署調查黃國城是否違反律師倫理相關規範，並移付律師懲戒委員會處置。
據了解，新北地檢署2022年1月將黃國城移付懲戒。律懲會日前開會認為，黃國城為羈押中的被告林秉樞發表聲明，已違反律師倫理規範，決議將黃予以申誡處分，並於決議確定之日起6個月內，自費接受律師倫理規範6小時研習。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言