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檢警憑一張照片辦案抓人 法院打臉判無罪

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名莊姓男子遭控開車加霸王油，雖極力否認，辯稱自己只是將名字借給他人登記掛牌，仍被檢察官起訴詐欺，但桃園地院調查，檢警僅憑一張照片和證人指證就認定莊男犯案，與偵查、偵審實務方式不符，加上實際車主出面作證，最後判他無罪。

判決指出，莊男被控在2019年9月2日下午開車到大溪區員林路的中油加油站加霸王油。他先向工作人員稱「95加滿」，待加油完畢，假意刷卡支付，實際卻倒車離去，導致加油站損失價值1213元的油品。

莊男雖認加油站拍到的車輛登記在他名下，但他堅決否認犯罪，辯稱該車實際車主是一名經營修車廠的李姓男子，而李男曾將車輛借給其他人用，後來又轉手給第三人，最後搞丟了；法院傳喚李男，李男也稱車子確實借給他人後不見，但從未藉給莊男。

法院調查，警方調查本案雖有提供莊男證件照給加油站員工指認，但照片只有一張，而莊男現在已淪為遊民，容貌與檔案照片相去甚遠；法院命警方另外製作複數照片供員工再次指認，員工表示距離案發時間太久，無法指認，當初做筆錄看到照片，也只認為有50%相似度。

法院認為，檢察官所舉的重要證據就是加油站員工的指認，但單張照片指認方式與警方偵查實務、司法偵審實務所使用的複數式照片指認方式完全不符，員工僅憑單張照片指認的證詞存有重大瑕疵而無證據能力，加上實際車主也替莊男作證，既然不能證明莊男犯罪，自然應諭知無罪。

另外，檢方聲請傳喚向車主借車的2名男子，法院則認為無此必要，並指此為偵查階段應調查的證據，沒有理由要法院負舉證責任。

桃園一名莊姓男子遭控開車加霸王油，雖極力否認，仍被檢察官起訴詐欺，經法院審理才獲判無罪。記者陳俊智／攝影
桃園一名莊姓男子遭控開車加霸王油，雖極力否認，仍被檢察官起訴詐欺，經法院審理才獲判無罪。記者陳俊智／攝影

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