聽新聞
test
0:00 / 0:00
吳秋齡涉嫌招待餐飲、贈酒賄選 宜檢：宴請4桌尋求支持
羅東鎮長吳秋齡捲涉嫌賄選風波，宜蘭地檢署今天召開記者會說明，檢調日前接獲檢舉，吳秋齡今年3月底在羅東一間餐廳，以每桌4500元代價，擺宴4桌免費宴請選民，且餐後致贈每人1瓶紅酒以尋求支持。
宜蘭地檢署主任檢察官董良造表示，檢察官洪景明組成專案小組，經分析查證於昨日指揮宜蘭縣調查站、宜蘭縣警局刑事警察大隊，前往搜索吳秋齡的辦公處所、住處，同步傳喚吳秋齡與受招待選民逾20人。
檢察官訊後認為，吳秋齡涉嫌違反公職人員選舉罷免法，犯罪嫌疑重大惟無羈押之必要，諭令20萬元交保。
宜蘭地檢署指出，賄選判處3年以上有期徒刑的重罪，最重可判至10年；以尋求支持當選為目的，設宴免費招待選民也是賄選。民眾踴躍檢舉賄選可拿奬金，檢舉賄選免付費專線電話0800-024-099轉4，或宜檢檢舉專線03-9251835。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言