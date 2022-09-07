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吳秋齡涉嫌招待餐飲、贈酒賄選 宜檢：宴請4桌尋求支持

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

羅東鎮長吳秋齡捲涉嫌賄選風波，宜蘭地檢署今天召開記者會說明，檢調日前接獲檢舉，吳秋齡今年3月底在羅東一間餐廳，以每桌4500元代價，擺宴4桌免費宴請選民，且餐後致贈每人1瓶紅酒以尋求支持。

宜蘭地檢署主任檢察官董良造表示，檢察官洪景明組成專案小組，經分析查證於昨日指揮宜蘭縣調查站、宜蘭縣警局刑事警察大隊，前往搜索吳秋齡的辦公處所、住處，同步傳喚吳秋齡與受招待選民逾20人。

檢察官訊後認為，吳秋齡涉嫌違反公職人員選舉罷免法，犯罪嫌疑重大惟無羈押之必要，諭令20萬元交保。

宜蘭地檢署指出，賄選判處3年以上有期徒刑的重罪，最重可判至10年；以尋求支持當選為目的，設宴免費招待選民也是賄選。民眾踴躍檢舉賄選可拿奬金，檢舉賄選免付費專線電話0800-024-099轉4，或宜檢檢舉專線03-9251835。

羅東鎮長吳秋齡。記者林佳彣／攝影
羅東鎮長吳秋齡。記者林佳彣／攝影
宜蘭地檢署今天召開記者會，說明羅東鎮長吳秋齡涉賄選案。記者林佳彣／攝影
宜蘭地檢署今天召開記者會，說明羅東鎮長吳秋齡涉賄選案。記者林佳彣／攝影

吳秋齡 賄選

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