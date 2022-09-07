吳秋齡涉嫌招待餐飲、贈酒賄選 宜檢：宴請4桌尋求支持

羅東鎮長吳秋齡捲涉嫌賄選風波，宜蘭地檢署今天召開記者會說明，檢調日前接獲檢舉，吳秋齡今年3月底在羅東一間餐廳，以每桌4500元代價，擺宴4桌免費宴請選民，且餐後致贈每人1瓶紅酒以尋求支持。

宜蘭地檢署主任檢察官董良造表示，檢察官洪景明組成專案小組，經分析查證於昨日指揮宜蘭縣調查站、宜蘭縣警局刑事警察大隊，前往搜索吳秋齡的辦公處所、住處，同步傳喚吳秋齡與受招待選民逾20人。

檢察官訊後認為，吳秋齡涉嫌違反公職人員選舉罷免法，犯罪嫌疑重大惟無羈押之必要，諭令20萬元交保。