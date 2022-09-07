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林秉樞施暴案月底宣判　高嘉瑜喊話法院：盼用最重刑度

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴案，新北地院上個月辯論終結，據悉，檢方求刑3年，法院訂於9月30日宣判。對此，高嘉瑜今天受訪重申，希望法院能夠用最重的刑度審理此案，因為加害者犯後完全沒有悔意，在法庭上極盡羞辱、汙衊受害者，對受害者都是二次傷害。

新北地檢署今年1月依偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害與恐嚇等8項罪嫌起訴林秉樞；歷經近8個月審理，新北地院上個月底停審後辯論終結，預計本月30日宣判。

高嘉瑜今天出席家暴法修法公聽會前受訪表示，目前對性私密影像跟性隱私犯罪妨害仍有不足，希望藉由公聽會討論修法方向，同時大家能夠一起關心相關議題。

針對林秉樞案將宣判，高嘉瑜表示，之前一再提過，希望法院能夠用最重的刑度審理此案，畢竟在此案裡加害人完全沒有悔改的意思，法庭上還羞辱、汙衊受害者，導致數十名受害者沒人敢站出來，對受害者都是二度傷害，希望不要再有受害者，也鼓勵更多受害者站出來。

至於修法的部分，高嘉瑜主張全面保障被害者權益，尤其是審理過程的每個細節對被害人都是二度傷害，法令跟法律程序上有需要更完備的地方。

針對林秉樞施暴案將於本月底宣判，民進黨立委高嘉瑜今天表示，希望法院用最重刑度審理此案。記者林縉明／攝影
針對林秉樞施暴案將於本月底宣判，民進黨立委高嘉瑜今天表示，希望法院用最重刑度審理此案。記者林縉明／攝影

高嘉瑜 林秉樞

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