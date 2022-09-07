老師兒子在校打架 他揚言「再練一練」涉恐嚇挨告

高雄某國中鍾姓男教師就讀國小六年級的兒子與同班同學發生肢體衝突，校方通知鍾男到校處理，鍾則認為兒子沒有錯；還說「下次再練好一點，7個月後，他會過來這裡，看之後要怎麼處理」；令對方心生畏懼，提告恐嚇。審理時，法院認為，鍾男未曾對該生有實際加害行為，也無證據證明恐嚇犯行，判他無罪。

判決指出，鍾男在北高雄某國中任教，他的兒子就讀該校附近的國小，2020年11月30日下午3時10分許，鍾的兒子與同班同學小雄（化名）因細故發生肢體衝突，後由校方通知家長到學校處理。

經該班導師及其他目擊學生指，鍾男的兒子先出手打同學，並以手肘將小雄架在圍牆上；但鍾男卻認為，兒子沒有錯；兒子也應聲沒有打對方。

隨後鍾男說，「若你認為沒有錯，我們書包收一收，我們下次再練好一點，7個月後，他會過來這裡，我們再練一練，看之後要怎麼處理」。此話一出，小雄心生畏懼，向鍾男提告。

審理時，鍾男坦承有說出「練一練」等言論，但辯稱，只是兒子瘦小又常被打，體能上沒增進，需要練一練，至於「看之後要怎麼處理」是指兒子當下情緒無法冷靜，而無法處理衝突，處理是指跟對方道歉、和好，沒有恐嚇犯行。

小雄則反駁，怕以後念國中，不知鍾男會如何處理他，甚至會用老師的權利做什麼；小雄的母親甚至因此變更戶籍地址，遷出該國中學區；法院認為，他所稱的擔憂，屬主觀臆測及感受，至於遷戶籍為不利於對方的認定。