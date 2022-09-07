「將來銀行」高獲利？東勢警方阻詐強調這就是詐騙
台中東勢警方日前接到農會通報，一名男子要將錢匯到陌生帳戶，聲稱是投資「將來銀行」由專家操作投資，一定有高額獲利，員警提醒這就是詐騙手法，及時阻止男子匯款。
東勢派出所日前接獲東勢農會匯款部主管通報，有民眾疑似遭詐欺，警員詹昀書到場關懷了解，69歲劉男表示，他在網路上認識投資股票的諮詢專家，專家告訴他只要把錢匯往「將來銀行」，由專家操作投資，一定會賺取高額獲利。
員警一聽就說這是詐欺手法，苦勸劉男投資要找登記有案且正當管道，「將來銀行」是否有登記、若是署名「將來銀行」，為何錢是匯入某人的帳號、而且股市有起有落，怎麼會有一直賺錢的股票，面對員警提出種種不合理的疑點，劉男當場醒悟，感謝警方及農會櫃員協助，保住他的辛苦錢。
東勢分局長陳松寅昨天到東勢農會向匯款部主管致意感謝表示，詐欺集團利用民眾想獲利的心態，用不正手段詐欺，致民眾血本無歸，他提醒民眾，投資應透過合法管道賺取合理利潤，若是主打「高獲利」、「零風險」等廣告，切勿輕信。
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