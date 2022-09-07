執行署中秋拍賣 桃園市「帝璽」名宅2866萬拍出

法務部行政執行署表示，「全國123聯合拍賣會」中秋連假前登場，民眾應買氣氛熱絡，競相追價，總拍定金額7097萬2547元，有效挹注國庫收入。

行政執行署表示，不動產部分拍定總金額6712萬2028元，最受矚目的是桃園分署拍賣位於桃園市桃園區中正路24樓「帝璽」名邸，因鄰近桃園車站，屋況良好，有絕佳生活機能，應買民眾以2866萬9000元入手。

此外，桃園分署另以459萬7054元拍定位於桃園市桃園區龍山段6筆土地，再其次為台中分署拍賣台中市潭子區勝利12街的透天厝，以1437萬9999元賣出，新北分署拍賣新北市林口區小南灣段家族式墓園，以473萬6000元拍定。

另外，台南分署拍賣台南市東區光明段土地，以343萬3000元拍定，高雄分署拍賣高雄市三民區中華段土地及建物，以68萬8888元拍定，屏東分署以66萬元拍定屏東縣潮州鎮新榮段2筆土地，花蓮分署以63萬6800元拍定台東縣太麻里鄉金星段土地，宜蘭分署以168萬8889元價格拍定基隆市中山區榮華段土地。

在動產部分拍定總額為385萬519元，最吸睛的是高雄分署推出的IVECO 露營車，經過熱烈搶標以110萬元價格拍定，士林分署則以28萬元拍定LEXUS汽車1輛，新北分署以22萬元拍定小貨車1輛，桃園分署以13萬2000元價格拍定BMW汽車1輛。