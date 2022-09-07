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海外淘金夯 國內找嘸工 學者：年輕人價值觀變了

殺「自認認識的隔壁老闆」再自首 被害家屬嚇得皮皮剉

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

塑膠工廠員工周敬謙疑心隔壁橡膠公司徐姓負責人說他壞話，前年11月伏擊，徐倒地後大喊「我們又不認識」，周聽了火大，拿削肉刀刺徐4下，徐送醫不治。一審、二審審酌周有情緒困擾、自首，分別量處13、14年徒刑，最高法院撤銷。台灣高等法院更一審昨辯結，周澄清「不知自首可減刑」，徐妻則痛哭「不認識對方竟慘遭毒手」。

周（42歲）和徐曾打過招呼，但彼此並不認識。周因酗酒，酒精中毒時，曾有多疑、幻聽等現象，精神狀態不佳。周認為跟徐是多年朋友，他曾看見徐和同事講話，稱聽到徐說他「酒後亂性」、「愛發酒瘋」，便計劃教訓徐。

前年11月16日下午，周敬謙騎機車在橡膠公司外等待。徐傍晚5點下班，剛戴好安全帽要騎機車，便被對面衝出的周狂毆，徐連人帶車倒地，他大喊「我們又不認識」。周聽到徐這麼說，情緒失控，到機車車廂拿出削肉刀，對徐的下巴、右胸、左臂刺了4刀，徐因被切斷肱動脈，大量失血，同事見狀將他送醫，但當天就死亡。

周敬謙行凶後騎車到新北市新莊警分局自首，稱自己「殺人了」。

三軍總醫院的鑑定報告指周有酒精使用障礙症，以及酒精引起的精神病症、憂鬱症等，2004年開始，周的病況惡化卻未曾就醫。周在酒精中毒的狀態下，出現情緒不穩、多疑、幻聽等症狀。不過，報告指出，周行凶當日沒飲酒，案發時意識清楚，辨識行為能力並未降低。

新北地院認為周敬謙與被害人並不認識，只因疑心被說壞話就殺人，且未取得被害人家屬諒解，審酌周符合自首要件、患有精神障礙，犯後尚未泯滅良心，判他13年徒刑。高院認為周案發時意識清醒，沒有認知問題，拿刀攻擊他人，手段極可議，改判為14徒刑。最高法院認為周自首的動機、是否符合減刑意旨缺乏論述，撤銷、發回更審。

高院更一審昨言詞辯論終結，周表示事前不知道自首可以減刑，對於要判多久他沒有意見。律師辯護稱，新莊分局警方當時不知犯罪事實存在，周符合自首要件，且周自認是「人渣敗類」，希望一輩子不要出去，出去可能再傷害他人；是否算自首，希望法院依法審酌。

徐妻則在庭上痛哭，指丈夫是個好爸爸、也是個孝順的好兒子，但卻遭不認識的人下毒手，法院若只判周敬謙14年徒刑，她很怕對方造釋放後來找她們。

周敬謙在最後陳述時表示整件事都是他的錯，他要跟被害人說「對不起」。審判長諭知10月4日宣判。

男子周敬謙疑心隔壁橡膠公司徐姓負責人說他壞話，竟拿削肉刀刺死徐，台灣高等法院更一審昨言詞辯論終結，定10月4日宣判。記者王宏舜／攝影
男子周敬謙疑心隔壁橡膠公司徐姓負責人說他壞話，竟拿削肉刀刺死徐，台灣高等法院更一審昨言詞辯論終結，定10月4日宣判。記者王宏舜／攝影

自首 酒精

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