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石木欽遭懲戒法院改判撤職 監察院：符合監院上訴意旨

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導

富商翁茂鍾多起官司纏身卻遊走司法界過往，重創司法信譽，前公懲會委員長石木欽因長年與翁不當交際，遭監察院彈劾後，日前遭懲戒法院判決撤職確定。監察院今天表示，尊重懲戒法院判決維護司法公正獨立形象，贏得人民對司法的信賴。

監察院表示，針對石木欽懲戒案件，懲戒法院第二審認定第一審判決違背法令，對石木欽改判更重之懲戒處分，符合監察院上訴意旨。

監察院指出，石木欽懲戒案件的第一審判決認為，依舊法官法規定，對已不在職之被付懲戒人課以免職、撤職、免除法官職務，轉任其他職務之處分，並無實益，監察院認定一審判決有違背法令之處，而提起上訴，懲戒法院於9月2日以新聞稿指出，撤職等懲戒處分並非沒有實益，因此第二審廢棄第一審判決，改判更重之懲戒處分：石木欽撤職並停止任用1年，全案確定。監察院認為，第二審判決結果，將警惕所有法官，均應謹守交友分際，維護司法公正獨立形象，贏得人民對司法的信賴。

監察院說，石木欽長期涉嫌在友人翁茂鍾訴訟案件審理期間提供法律意見，或不當接觸、球敘、宴飲或購買翁所經營控制公司的股票一案，懲戒法院新聞稿明白指出，基於違失行為一體性，上述違失行為根源於石木欽與翁茂鍾間不當交往，並與翁茂鍾或其經營、管理企業所涉之案件相關，而無從分割，應予以合併觀察、綜合評價，且以最後一個違反義務行為終了之日（即105年7月29日）為判斷基點，而這個時點距監察院彈劾移送繫屬職務法庭之日即109年8月19日，僅約4年，因此無本案第一審判決所認定，有部分違失行為已超過10年追懲期間而予免議之情形。

監察院認為，此項法律見解，對於後續經監察院彈劾其他司法人員與翁茂鍾間不當往來之案件，具有一定指標作用，亦即被彈劾人與翁茂鍾間交往所生之相關連的違失行為，只要有部分行為還在追懲期間之內，就應該進行一體評價，而不應該分別認定。

監察院說，至於石木欽已退休，依舊法官法予以撤職處分並停止任用1年，是否影響其退休金、退養金核算，屬於懲戒法院判決確定後應如何執行問題，則由司法院或懲戒法院妥為認定後，依「職務法庭懲戒判決執行辦法」通知監察院。

監察院 司法院 石木欽

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