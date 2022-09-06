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行政執行署中秋前聯合拍賣 進帳7千多萬元

中央社／ 台北6日電

法務部行政執行署表示，各分署今天同步舉行123聯合拍賣會，總計進帳新台幣7097萬餘元，包括高雄分署拍賣露營車，經過現場熱烈搶標，終以110萬元價格拍定。

行政執行署發布新聞稿表示，123聯合拍賣會於中秋連假前登場，民眾應買氣氛熱絡，總拍定金額達7097萬2547元，有效落實執行公權力，並挹注國庫收入。

新聞稿指出，不動產部分拍定總金額6712萬餘元，最受矚目者為桃園分署拍賣位於桃園市桃園區中正路房屋；拍賣物件鄰近桃園車站、屋況良好，民眾以2866萬餘元購入，遠高出底價463萬餘元。

動產部分拍定金額總計385萬餘元，其中最吸睛也是拍定金額最高者為高雄分署推出的露營車，以110萬元價格拍定；其餘拍定的動產，包括掃地機器人、手機3C配件、茶葉、手工皂等。

拍賣會 法務部

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