嘉縣查賄首例！村長涉30萬「搓圓仔」逼退對手 交保50萬

拚連任的嘉義縣中埔鄉蔡姓村長，遭檢舉涉向黃姓對手表示「一句話30給你」，以30萬「搓圓仔」換取退出此次選舉，今搜索蔡姓村長住處等，扣得3萬多元現金；蔡應訊認罪，嘉義地檢署認為犯行求期約賄賂約對方放棄競選活動罪嫌重大，但已查明相關事證，無羈押必要，命令交保50萬元。

據了解，蔡姓村長承認有意出錢讓對方退選，黃姓理事長表示不想當面拒絕、也沒答應，後來再接獲訊息就不回覆。

60歲蔡姓村長本屆參選時與另3人競爭，以47%得票率勝出，該村53歲社區發展協會的黃姓理事長獲29%支持度第二高票；蔡姓村長登記拚連任、黃姓理事長也要再戰，形成兩人角逐，競爭激烈。

檢警調查出，蔡姓村長先前當面告知黃姓理事長，願出10萬換取退選，黃並未答應，僅說「考慮一下」，之後蔡便傳LINE「如果你能有條件退出，大家都落得輕鬆，是不是有同感？」又傳訊「一句話30」、「給你」，不過黃姓理事長未回覆。

相關對話截圖被嘉義地檢署掌握後，指揮嘉義縣調查站、嘉縣刑警大隊、嘉縣中埔分局偵辦，研判蔡姓村長的意思恐是願意花30萬元，換取對手退選，今天持法院搜索票，到蔡姓村長的住處搜索，扣得3萬元、村民名冊等證物。