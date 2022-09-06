嘉縣查賄首例！村長涉30萬「搓圓仔」逼退對手 交保50萬
拚連任的嘉義縣中埔鄉蔡姓村長，遭檢舉涉向黃姓對手表示「一句話30給你」，以30萬「搓圓仔」換取退出此次選舉，今搜索蔡姓村長住處等，扣得3萬多元現金；蔡應訊認罪，嘉義地檢署認為犯行求期約賄賂約對方放棄競選活動罪嫌重大，但已查明相關事證，無羈押必要，命令交保50萬元。
據了解，蔡姓村長承認有意出錢讓對方退選，黃姓理事長表示不想當面拒絕、也沒答應，後來再接獲訊息就不回覆。
60歲蔡姓村長本屆參選時與另3人競爭，以47%得票率勝出，該村53歲社區發展協會的黃姓理事長獲29%支持度第二高票；蔡姓村長登記拚連任、黃姓理事長也要再戰，形成兩人角逐，競爭激烈。
檢警調查出，蔡姓村長先前當面告知黃姓理事長，願出10萬換取退選，黃並未答應，僅說「考慮一下」，之後蔡便傳LINE「如果你能有條件退出，大家都落得輕鬆，是不是有同感？」又傳訊「一句話30」、「給你」，不過黃姓理事長未回覆。
相關對話截圖被嘉義地檢署掌握後，指揮嘉義縣調查站、嘉縣刑警大隊、嘉縣中埔分局偵辦，研判蔡姓村長的意思恐是願意花30萬元，換取對手退選，今天持法院搜索票，到蔡姓村長的住處搜索，扣得3萬元、村民名冊等證物。
檢方訊後認為蔡姓村長涉犯行求期約賄賂約對方放棄競選活動罪嫌重大，不過因相關事證業已查證，沒羈押必要，命令50萬元交保。
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