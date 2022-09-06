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羅東鎮長吳秋齡遭檢舉送酒行賄 檢調今搜索帶回逾10人偵訊

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

年底選舉倒數2個多月，宜蘭檢調人員今天早上10點多到羅東鎮公所搜索，帶走羅東鎮長吳秋齡、主秘蔡宜潔、行政室主任趙竑勳等7人。據悉，檢調接獲檢舉，吳秋齡3月30日與多名校長、家長會長在金門餐廳餐敘，吳疑似有送紅酒收賄情事，公所人員、教育界人士逾20人被約談釐清案情。

宜蘭地檢署表示，今天確實有一個專案正在偵查，基於偵查不公開，目前不便對外說明，待偵查告一段落再對外說明。

知情人士指出，檢察官今天早上率隊宜蘭縣調查站等多人到羅東鎮公所，表明要查吳秋齡與羅東鎮校長、家長會長等人，針對3月30日在金門餐廳的餐敘一事，還提及吳秋齡遭人檢舉送紅酒涉嫌行賄。不過，國民黨內3月當時尚未辦理登記。

據悉，當時鎮長吳秋齡甫從外頭返回辦公室，經檢調在場搜索後，將在辦公室的主秘蔡宜潔、行政室主任趙竑勳、民政課長朱昭安、承辦人、總務等7人帶回調查。

國民黨籍吳秋齡是教育界出身，曾任宜蘭縣議員，這屆接棒林姿妙當選羅東鎮長，下屆再獲黨內提名力拚連任，民進黨派出前副縣長黃適超挑戰大位。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

羅東鎮長吳秋齡。記者林佳彣／攝影
羅東鎮長吳秋齡。記者林佳彣／攝影
羅東鎮公所。記者林佳彣／攝影
羅東鎮公所。記者林佳彣／攝影

吳秋齡 羅東 宜蘭 國民黨

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