水保局官員集體「開葷」 奶嘴當性招待暗語最重判9年半

行政院農業委員會水土保持局台中分局秘書楊燕山、治理課課長林勇州，及相關職員許朝欽、許瑞麟、王建忠，趁2019年辦理18件總款項9000多萬元工程，集體接受業者喝花酒、性招待，廠商還成立「勇伯塗奶油吸奶嘴開葷夜」LINE群組，並以「準備奶嘴」暗示有女陪侍；台中地院依貪汙罪判楊、林各2年10月、9年6月，其餘3人均獲緩刑，可上訴。

檢方查出，2019年3月6日至2020年6月15日，楊、林等辦理多件細部工程，後經乾坤技術顧問有限公司負責人林永欣在LINE成立「勇伯塗奶油吸奶嘴開葷夜」群組，邀官員及羅姓廠商、桂姓廠商加入，通知「奶嘴請羅爺準備」，由羅安排傳播妹招待官員，並以集體喝花酒、性招待為目的。

楊等5人先後接受廠商在多家理容KTV酒店有女陪侍飲宴招待，或到私人招待所由傳播妹陪侍，包括楊燕山喝花酒11次，接受5次性招待，不法利益10萬多元；林勇洲喝花酒3次、約2萬多元，許朝欽喝6次、4萬多元，許瑞麟喝4次、4萬多元，王建忠喝3次、2萬多元。

檢方也發現，林勇州除喝花酒另收賄47萬元，而他每月收入上繳給妻子，私下向林永欣妻子借用帳戶存入166萬多元，後來被「小三」陳女傳股利發放通知書截圖給他妻子挑釁，林的私房錢才曝光，意外被檢方監聽發現來源不明款項。

遭起訴五名公務員除楊燕山、林勇州，副工程司許朝欽、工程員許瑞麟、工程員王建忠，其中林勇州否認犯行，檢方認為毫無悔意，建請從重量刑。

台中地院指出，楊燕山等人都在水利局台中分局擔任公務員多年，卻未能廉潔自持、愛惜羽毛，接受有女陪侍招待、宴飲，或假借出差住宿偽造收據詐取差旅費，嚴重破壞官箴，損及公務員信譽操守；林勇州擔職務期間，竟主動向廠商索賄。

法院審酌，楊燕山、許朝欽、許瑞麟、王建忠等，在偵審階段都自白認錯，且繳回犯罪所得，犯後態度良好；林勇州犯後仍積極飾詞卸責，又至今沒繳回犯罪所得，未見絲毫悔悟。

法院審理後依貪汙治罪條例不違反職務上行為收受不正利益罪、利用職務上之機會詐取財物罪等，判楊燕山、林勇州各2年10月、9年6月，各褫奪公權3年、5年；另許朝欽、許瑞麟及王建忠各判1年1月至2年不等，褫奪公權1至2年，緩刑2至3年。