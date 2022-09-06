詐領公款逾120萬元 前觀光局駐倫敦僱員遭訴

交通部觀光局駐倫敦官姓女僱員，任職期間涉嫌貪污公款逾3萬5000英鎊（新台幣120餘萬元）。台北地檢署今天偵查終結，依貪污治罪條例利用職務上行為詐欺財物罪起訴官女。

檢方調查，官女於民國109年間擔任觀光局駐倫敦辦事處僱員，協助辦理相關業務，觀光局原本報名參加愛爾蘭旅展，但因疫情取消，主辦單位通知退回報名費，官女提供個人帳號供主辦單位退款，涉嫌詐領2695歐元。

另外，觀光局駐倫敦辦事處在英國倫敦的辦公地點每季須繳交租金3萬2501英鎊，官女於109年10月間向觀光局請款繳納租金時，另外申請戶名為「台灣觀光局倫敦辦事處」的帳戶，讓承辦人員匯款進入官女所申請的帳戶。

官女事後離職返台，觀光局發現有異向調查局報案。檢調偵辦時，官女坦承犯案並繳回犯罪所得，北檢今天依貪污治罪條例利用職務上行為詐欺財物罪起訴官女。