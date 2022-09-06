酒駕不減反增「拒測增1倍」 高市議員：有法律漏洞

酒駕新制自3月31日實施，10年內累犯須公布姓名、照片。高雄警方在新制實施1季之後，統計相關數字，發覺酒駕或拒測案件與去年同期比較，不減反增，且拒測案件增長1倍。

高雄市議員郭建盟指出，高雄酒駕傷亡人數10年來降84.4％，有展現成果，但今年3月31罰則加重、公布累犯照片後，酒駕人數不降反升，且拒測人數倍增，存在法律漏洞。他說，今年1至8月共取締7605件，拒測有665件，比去年（339件）多增1倍，其中650件罰18萬元、15件因累犯罰36萬 。據他了解，如果非累犯拒測只罰18萬，若被移送法院可能被判3年以下、併科30萬以下罰鍰，寧可拒測比較划算，這個漏洞是3月31後才出現，需要檢討。

高雄市警局表示，酒駕拒測部分，第一線員警可依據事實，報請檢察官許可後強制採驗，能堵絕拒測，提高罰金部分會向中央建議修法。

基層員警認為，酒駕或拒測者姓名、照片的公布資料，藏在一般人難得會去搜尋的交通局網站，當事人根本不痛不癢，有公布和沒公布沒兩樣，遏止不了酒駕。

員警說，如果要第一線的員警對酒駕者強制送醫抽血採驗，依法須檢察官簽出鑑定許可書，白天檢察官還好，但半夜找不到檢察官開許可書，基層員警又有下勤時間，不可能為了對酒駕者強制抽血，從半夜等到檢察官上班。

員警說，接不接受酒測，當事人依法有選擇的權力，很多人不願酒測後要上法院，事後被判刑、同樣受罰，耗時又多背1條前科，寧可選擇拒測，受罰18萬元了事，員警也無法強迫當事人受測，除非修法，讓警察可直接將當事人強制送醫抽血檢測，否則一切都是白搭。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康