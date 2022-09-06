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酒測新制上路拒測人數倍增 高市議員郭建盟促檢討

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

去年底高雄愛河發生酒駕1死3傷悲劇，市長陳其邁宣稱酒駕零容忍。議員郭建盟指出，今年3月31日起酒駕罰則加重、公布累犯照片，但酒駕件數不減反增，另因拒測罰金可能比移送法院判刑及併科罰金划算，新制上路導致拒測人數比去年倍增，存在法律漏洞。市警局指出，第一線員警可報請檢察官發許可書強制採驗，會宣導同仁多運用。

高市議會今日進行警消環衛部門業務質詢。議員郭建盟指出，高雄酒駕傷亡人數十年來降84.4％，成績不錯。不過，去年底發生愛河酒駕悲劇及今年3月加重酒駕處罰後，從數據來看，今年高雄酒駕件數不減反升，另拒測件數也從去年同期的339件上升為665件。

酒測值每公升超過0.25 毫克及肇事均送法院，其餘為行政舉發。郭建盟分析說，高市警局今年1至8月取締7605件，拒測件數665件，在拒測件數中，650件罰鍰18萬、15件累犯拒測罰36萬；非累犯拒測只罰18萬，若超標被送法院可能被判3年以下、併科30萬以下罰鍰，所以寧可拒測罰金比較划算，這個漏洞是3月31日後才出現，制度失靈需要檢討。此外，從數據分析，罰金若提高能有效降低酒駕拒測率，市警局要向警政署建議提高罰金。

交通大隊長張偉中答詢說，針對酒駕取締及宣導會全力以赴，拒測部分有行政罰及刑事罰，提高罰鍰額度部分會報請中央修法。警察局長林炎田表示，酒駕拒測部分，第一線值勤同仁依據事實狀況，可報請檢察官發鑑定許可書強制採驗，會請交大多宣導同仁用此方式堵絕拒測，刑法、行政罰款部分會向中央建議。

高市議員郭建盟指出，酒駕新制上路後，酒駕件數不減反增，拒測人數倍增。記者徐白櫻／翻攝
高市議員郭建盟指出，酒駕新制上路後，酒駕件數不減反增，拒測人數倍增。記者徐白櫻／翻攝

酒駕 郭建盟 愛河

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