酒測新制上路拒測人數倍增 高市議員郭建盟促檢討

去年底高雄愛河發生酒駕1死3傷悲劇，市長陳其邁宣稱酒駕零容忍。議員郭建盟指出，今年3月31日起酒駕罰則加重、公布累犯照片，但酒駕件數不減反增，另因拒測罰金可能比移送法院判刑及併科罰金划算，新制上路導致拒測人數比去年倍增，存在法律漏洞。市警局指出，第一線員警可報請檢察官發許可書強制採驗，會宣導同仁多運用。

高市議會今日進行警消環衛部門業務質詢。議員郭建盟指出，高雄酒駕傷亡人數十年來降84.4％，成績不錯。不過，去年底發生愛河酒駕悲劇及今年3月加重酒駕處罰後，從數據來看，今年高雄酒駕件數不減反升，另拒測件數也從去年同期的339件上升為665件。

酒測值每公升超過0.25 毫克及肇事均送法院，其餘為行政舉發。郭建盟分析說，高市警局今年1至8月取締7605件，拒測件數665件，在拒測件數中，650件罰鍰18萬、15件累犯拒測罰36萬；非累犯拒測只罰18萬，若超標被送法院可能被判3年以下、併科30萬以下罰鍰，所以寧可拒測罰金比較划算，這個漏洞是3月31日後才出現，制度失靈需要檢討。此外，從數據分析，罰金若提高能有效降低酒駕拒測率，市警局要向警政署建議提高罰金。