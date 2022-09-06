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連千毅疑涉NFT吸金詐騙 刑事局一早埋伏逮4人偵辦

中央社／ 記者黃麗芸台北6日電

網路直播主連千毅因推出宣稱能賺價差、換精品的NFT，遭外界質疑吸金詐騙。刑事局連日密切調查蒐證，今天上午派員至新北市蘆洲等多處逮人，於下午將連千毅等4人帶回偵辦。

連千毅日前遭網紅「勾起你心中的惡（勾惡）」質疑透過NFT（非同質化代幣）詐騙粉絲，他後來偕同律師現身新北地檢署按鈴提告勾惡妨害名譽，另告發勾惡涉假冒警察。有立委5月質詢指警察對直播主互嗆無作為，內政部長徐國勇允諾全力處理。

刑事局隨後也對外表示，已要求相關警察局密切蒐證，若有涉及不法暴力行為，從嚴從速逮捕偵辦，絕不寬貸。

經長期偵蒐，刑事局上午6時兵分多路前往連千毅和相關涉案者合夥人位於新北市蘆洲、三重和五股等區埋伏，直到上午10時發動搜索並逮捕連千毅和涉案3名男子，現場查扣手機和相關文書等證物。

刑事局約於下午近3時將連千毅等4人帶回偵訊，將朝涉詐欺罪嫌偵辦，預計晚間移送新北檢偵辦。

連千毅。 圖／擷自臉書
連千毅。 圖／擷自臉書

連千毅 直播主 詐騙

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