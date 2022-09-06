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他曾持十字鎬敲碎地檢署玻璃 又貼大字報恐嚇遭判2月刑

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄李姓男子不滿地檢署辦案不公，去年持十字鎬敲碎辦公大樓南側大門玻璃，與檢方調解成立撤告，獲不起訴處分，後又到地檢署張貼「更換門面」大字報，暗指又要再犯，涉嫌恐嚇遭依法起訴，地院審理後，將他依恐嚇危害安全罪，處2個月有期徒刑，得易科罰金6萬元。

判決指出，李男去年9月2日下午4時11分許，到橋頭地檢署大門柱子上，張貼寫有「門面更換通知，預計10月底前於橋頭地檢署更換門面，屆時請貴署備妥清潔員、玻璃安裝員，俾利作業。」等文字。

因李男舉動，足以造成該署首長及管理財產者，心生恐懼，而生危害安全，後由法警發現後報案，並調閱監視器，找到當事人，並由警方函送，後由檢方依法起訴。

李男雖坦承當貼大字報，但否認有恐嚇犯行，還辯稱當初毀損橋頭地檢署玻璃，與該署有和解，並要求簽協議，他只是送達協議內容的通知書，那不是恐嚇文書，那是之前與橋頭地檢署協議的通知書，沒有恐嚇的意思。

經查，李男去年4月29日下午2時45分許，因不滿地檢署案件處置，持十字鎬敲碎辦公大樓南側大門玻璃，後與檢方調解成立撤告，以不起訴處分確定；且針對文書手寫文字內容，意指將有外人前往該署進行更換大門玻璃計畫，並將有清潔、重新安裝需求，須由橋頭地檢事先安排。

地院認為，「更換門面」過程中，會有一定程度之破壞毀損；且審理時，李男說，當天去橋頭地檢署張貼字條時，沒有敲破橋頭地檢署玻璃的意思，但他有打算看橋頭地檢署是否執行職務，若未執行職務，我就要敲破橋頭地檢署玻璃，足認有恐嚇故意。

地院審酌陳男犯行，及犯後態度，將他依恐嚇危害安全罪，處2個月有期徒刑，得易科罰金6萬元，沒收扣案的恐嚇文書。

高雄李姓男子不滿地檢署辦案不公，去年持十字鎬敲碎辦公大樓南側大門玻璃，後又張貼「更換門面」大字報，涉嫌恐嚇危害安全罪，處2個月徒刑。記者陳弘逸／攝影
高雄李姓男子不滿地檢署辦案不公，去年持十字鎬敲碎辦公大樓南側大門玻璃，後又張貼「更換門面」大字報，涉嫌恐嚇危害安全罪，處2個月徒刑。記者陳弘逸／攝影
高雄李姓男子不滿地檢署辦案不公，去年持十字鎬敲碎辦公大樓南側大門玻璃，與檢方調解成立撤告，後又張貼「更換門面」大字報，涉嫌恐嚇危害安全罪，處2個月有期徒刑，得易科罰金6萬元。記者陳弘逸／翻攝
高雄李姓男子不滿地檢署辦案不公，去年持十字鎬敲碎辦公大樓南側大門玻璃，與檢方調解成立撤告，後又張貼「更換門面」大字報，涉嫌恐嚇危害安全罪，處2個月有期徒刑，得易科罰金6萬元。記者陳弘逸／翻攝

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