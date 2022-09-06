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台南監獄中秋停辦「面對面」懇親 因應疫情改電話
因應疫情風險，台南監獄今年中秋節停辦「家屬面對面懇親」，今明兩天改辦「電話懇親」，搭配「愛在雲端~電子家庭聯絡簿」、「行動視訊接見」等網路方式讓受刑人與家屬連結，增進家庭支持度，紓解收容人中秋節情緒。
典獄長莊能杰表示，疫情仍處高峰，為避免收容人、家屬增加染疫風險，宣導可透過網路申請「行動視訊接見」，盡量避免出門，手機即可視訊；為提升親情連節，鼓勵收容人家屬參加「愛在雲端~電子家庭聯絡簿｣家庭支持方案，已有46名家屬申請，由家屬透過網路平台傳送生活點滴照片，中秋節特別開放收容人透過網路平台傳遞關懷與問候，讓家屬感受親情溫暖。
一連兩天「電話懇親」活動，中華電信台南營業處安裝66台話機，1643名收容人參加，有6名與海外家人聯繫。
南監家庭支持團體活動每次兩小時，7名受刑人參與：收容人小陳(化名)因重罪刑期長達16年不得假釋，面對困境入監之初性情易怒、暴躁，經社工師及教誨師的鼓勵，參加為孩子說故事「繪出幸福繪出愛」家庭支持團體活動。
小陳表示，「我的繪本主角是我自己」，畫的同時，人生的某些重要時刻一一重現在腦海，過去若能再重來，我是否會有不同抉擇？又是否會有不同的人生？對我而言，什麼才是最重要的？
小陳中秋節前打電話祝母親、兒子中秋節快樂，為與兒子有更多溝通與陪伴成長的機會，鼓勵家人參加「愛在雲端~電子家庭聯絡簿」，孩子每月傳送生活照片並分享點滴心情，每次收到教誨師列印的文字及照片「感覺與兒子情感更加緊密」。
刑期長達18年的小華則說，孩子從出生至今，從沒陪伴身旁，不能陪伴孩子一起成長是最大的遺憾。服刑造成家人的負擔，還替他帶小孩，對家人真的深感抱歉與不孝，只希望能早點回去換他來照顧。
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