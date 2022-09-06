腳踏車全解體...翁無辜遭酒駕男撞死 他肇逃猛掐員警脖

台中李姓男子無照酒駕超速撞死林姓老翁，犯後還棄車逃逸躲回家，甚至警方上門調查時還猛力掐住警員脖子反抗，被制伏後測得酒測值0.58；法院審酌，李撞到林騎的腳踏車「完全解體」，沒施以救助還逃逸，痛批他自私惡性重大，依酒駕、肇逃等3罪共判他9年7月徒刑，可上訴。

檢警調查，李男今年5月28日在家喝啤酒，下午5點多要送張姓友人回家竟無照開車，行經神岡區昌平路五段超速，加上酒精影響注意力降低從後追撞右前方騎腳踏車的林姓老翁，害林重摔倒地當場死亡。

李男撞死人後非但沒下車查看反而加速逃逸，一路開到附近巷口棄車改徒步躲回家，因警方獲報到場調查發現該車擋風玻璃、保險桿嚴重毀損，並經留在車上的張姓友人指認開車的是李。

當時豐原分局社口派出所紀姓警員前往訪查時，李不配合還動手痛毆、用手掐住紀的脖子還出腳猛踹胸口，最終仍被優勢警力制伏，經呼氣酒測值達每公升0.58毫克。

李男犯後均坦承不諱，並有同車張姓友人證詞、酒測紀錄、監視器畫面及警方車禍調查報告可佐證，李也表示自己並未考領汽車駕照；另林翁腳踏車幾乎被撞到「完全解體」毀損變形，可見當時超速嚴重。

法院審酌，李酒測值高達0.58仍漠視公眾安全上路，撞死林姓老翁後又沒即時查看予以救助，更無視同車友人提醒並逃逸，可見其自私心態、惡性實屬重大。