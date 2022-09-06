「用瀝青拔豬頭毛賣攤商」三嫌判緩刑 高院：對社會造成巨大震撼
新北市八里區一家豬頭皮除毛代工廠，2017年至2018年間用瀝青拔除豬頭皮上毛髮，有害人體健康的物質殘留在豬頭皮上，再交攤商販售給消費者，賺取240萬元不法獲利。士林地方法院依食品安全衛生管理法判工廠負責人王騰德、劉佳茹夫妻與員工翁榮鴻1年至1年6月不等徒刑，其中劉女獲緩刑。台灣高等法院駁回上訴，但王和翁也緩刑。
王騰德夫妻在八里私設工廠，並雇用翁榮鴻，3人在2017年至2018年間，用每顆900元（重約25公斤）價格購買瀝青，並指示翁從台北市萬華環南市場、新北市三重區攤商住處，以每片20元至25元費用購買豬頭皮；另也從多名豬肉攤商那兒拿取未脫毛的豬頭皮，至工廠加工。
王等人加熱瀝青，用融化的瀝青接觸豬頭皮放置冷卻，再持刀、瓦斯噴槍去除殘毛和瀝青，最後放進脫毛機除去剩餘物質，加工完後包裝，透過不知情攤商販售給廣大消費者，每月平均賺取20萬元，共計約獲取240萬元不法利益。
士林地院指三人為謀私利，使用有害人體健康的瀝青拔除豬頭皮上毛髮，導致脫毛後的豬頭皮成品殘留瀝青成分，再經傳統市場的攤商販售給消費者，危害消費者食用安全。士院計算王、翁在工廠以瀝青拔出豬頭皮上毛髮，犯罪時間達1年，獲利240萬元，影響範圍、人數不少，劉女則僅在2018年2月前2周，在王的要求下協助犯案，分別判刑。
一審時，王騰德遭處1年6月徒刑，併科60萬罰金，沒收240萬元犯罪所得；劉佳茹判10月徒刑，緩刑3年；翁榮鴻遭判刑1年。王和翁認為「判太重」而上訴，翁並表示自己才國中畢業，為了餬口才受僱，且沒有獲取任何犯罪所得，已經轉行。
高院認為王騰德、翁榮鴻沒有前科，但這件事對社會大眾造成的震撼和影響巨大，原審刑度無不當，但若讓他們入監，對家庭也是傷害，因此宣告王緩刑4年，翁緩刑3年，且王須支付公庫60萬元、提供200小時義務勞務；翁則須支付公庫10萬元，並提供100小時義務勞務。
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